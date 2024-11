Könnten bald schon NATO-Bodentruppen im Ukraine-Krieg mitmischen? Der Militärexperte Masala schließt diese Option nicht aus.

Der Militärexperte Carlo Masala hat die Möglichkeit der Entsendung von NATO-Bodentruppen in die Ukraine in den Raum gestellt. "Wir brauchen eine Rückfalloption für den Fall, dass die USA ihre Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen", sagte er am Montag (25. November) gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). Dabei gehe es "um eine Koalition der Willigen, die im Zweifel auch bereit ist, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden".

Besonders in Frankreich, Großbritannien und Polen gebe es vor diesem Hintergrund derzeit "viel Bewegung". "Deutschland ist bei den meisten Entwicklungen außen vor. Boris Pistorius verfolgt offenbar das Ziel, Deutschland wieder ins Spiel zu bringen", so der Politikwissenschaftler weiter.

Pistorius hatte am Montagabend die Verteidigungsminister von Frankreich, Großbritannien und Polen sowie einer Verteidigungs-Staatssekretärin aus Italien in Berlin empfangen. Zentrales Gesprächsthema war die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Die Teilnehmer:innen des Treffens einigten sich auf eine engere Zusammenarbeit im Ukraine-Krieg.