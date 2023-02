Maskenpflicht: Kassenärzte uneins mit Lauterbach über Corona-Maßnahmen

Spätestens zum 1. März fällt fast überall die Maskenpflicht - außer in Arztpraxen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung findet das unfair und fordert eine Aufhebung auch hier.

Anzeige

Zum 1. März fallen die meisten Corona-Maßnahmen in Deutschland, lediglich bei Besuchen in Arztpraxen besteht noch eine Maskenpflicht, so der Plan von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Damit sind die Kassenärzte allerdings nicht ganz einverstanden, wie aus einer Mitteilung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hervorgeht.

Im Video: "Drakonische Maßnahmen" - Lauterbach sieht Fehler in der Corona-Bekämpfung

"Ungerechtfertigte Ungleichbehandlung"

Die Anpassung der nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) geltenden Pflichten greife demnach zu kurz. "Es ist unverständlich, aus welchem Grund die Maskenpflicht bei der Betretung von Arztpraxen (...) fortgelten sollte." Auch ohne diese Vorgabe sei es Aufgabe der Arztpraxen, "im Rahmen ihrer Hygienekonzepte zu prüfen, ob eine Maskenpflicht zur Prävention von Infektionskrankheiten angezeigt ist oder nicht", heißt es weiter.

Die KBV betont, dass eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske der derzeitigen Situation - also einer stabilen Infektionslage - nicht gerecht werde. Sie stelle "darüber hinaus eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung gegenüber anderen Einrichtungen dar, in denen künftig nur noch Besucher, nicht aber Patienten mehr generell maskenpflichtig sind".

Damit bezieht sich die KBV auf die Regelungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Zum 1. März entfällt für Beschäftigte und Bewohnerinnen von Gesundheitseinrichtungen in allen Bundesländern die Maskenpflicht. Aus diesem Grund spreche sich die KBV auch in Arztpraxen für eine Aufhebung der Maskenpflicht aus.