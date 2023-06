Matthäus rät: Diese Spieler sollten den FC Bayern verlassen

Für einige Stars könnte das Kapitel "FC Bayern München" bereits nach einem Jahr wieder beendet sein. Das zumindest empfiehlt TV-Experte Lothar Matthäus. Zu den Streich-Kandidaten zählt Matthäus auch den Königstransfer des letzten Jahres.

Das Wichtigste in Kürze Lothar Matthäus erwartet einen großen Kehraus beim FC Bayern.

Denn um endlich einen Nachfolger für Robert Lewandoswki zu finden, muss der Verein tief in die Tasche greifen.

Transfereinnahmen müssen also dringend her - das könnte zum Verkauf zahlreicher Stars des Meisters führen, so der TV-Experte.

Lothar Matthäus rechnet in dieser Transferphase mit einem großen personellen Umbruch beim FC Bayern München. "Sicher bin ich mir, dass aus dem aktuellen Kader noch fünf bis sechs Spieler in der nächsten Saison das Bayern-Trikot nicht mehr tragen werden", schrieb der frühere Bayern-Kapitän am Dienstag (27. Juni) in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky.

Gleich drei Neuzugänge der letzten Saison könnten dem TV-Experten zufolge den FC Bayern in diesem Sommer bereits wieder verlassen: Sadio Mané, Yann Sommer und Ryan Gravenberch.

Außerdem sieht Deutschlands Rekordnationalspieler auch für die aktuell verliehenen Marcel Sabitzer und Alexander Nübel keine Zukunft mehr in München. Das sei auch der Tatsache geschuldet, dass der FC Bayern dringend Transfererlöse brauche, um eklatante Lücken im Kader zu schließen.

Bayern München braucht Lewandowski-Nachfolger

"Fakt ist: Bayern muss für Neues Platz machen und die Transfers auch bezahlen. Deshalb wird sich noch einiges tun", ergänzte Matthäus. Seit Robert Lewandowskis Wechsel zum FC Barcelona hat Bayern keinen Stürmer mehr von internationalem Format.

Um einen Mittelstürmer der Extraklasse zu holen, könnten die Bayern vielleicht auch einen Spieler anbieten "und noch etwas Geld draufpacken", meinte der Weltmeister von 1990. "Vielleicht hat ja jemand Interesse an Goretzka und dafür einen Stürmer im Angebot?", stellt Matthäus in den Raum.