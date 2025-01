Medienbericht: Israelischer Angriff in humanitärer Zone im Gazastreifen

Israel kämpft im Gazastreifen weiter gegen die Hamas. Einem palästinensischen Bericht zufolge wurde nun ein Zelt in der Gegend von Al-Mawasi, einem als humanitäre Zone ausgewiesenem Gebiet, getroffen.

Das Wichtigste in Kürze Wie palästinensische Medien berichten, wurden bei einem Luftangriff von Israel mindestens elf Menschen getötet.

Die Toten hätten in einem Zelt in der Gegend Al-Mawasi Zuflucht gesucht.

Israel erklärte, der Angriff habe Hamas-Terroristen gegolten.

Bei einem israelischen Luftschlag im Süden des Gazastreifens sind einem palästinensischen Bericht zufolge elf Menschen getötet und weitere verletzt worden. Israelische Kampfflugzeuge hätten ein provisorisches Zelt in der Gegend von Al-Mawasi, einem als humanitäre Zone ausgewiesenen Gebiet, getroffen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Darin seien Vertriebene untergebracht gewesen.

Israels Armee verteidigt Angriff

Israels Armee teilte hingegen mit, der Angriff in der Nacht habe dem Anführer der internen Sicherheitskräfte der Hamas gegolten. Er habe sich in der Gegend versteckt und sei bei dem Luftschlag getötet worden. Das israelische Militär betonte, die Hamas-Sicherheitskräfte seien unter anderem für gewaltsame Verhöre palästinensischer Anwohner:innen und die Verfolgung von Dissidenten verantwortlich.

Vor dem Angriff habe die Armee Maßnahmen unternommen, um Zivilist:innen zu schonen. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

In der Vergangenheit hatte das israelische Militär mehrfach in der humanitären Zone Al-Mawasi angegriffen. Ziel waren dabei den Angaben nach etwa Kommandozentralen der Hamas. Wafa berichtete zudem von mehreren weiteren Toten bei israelischen Angriffen in verschiedenen Gebieten im Gazastreifen seit dem frühen Morgen.

Israelischen Angaben zufolge feuerten Extremisten im Süden des Gazastreifens zugleich erneut ein Geschoss Richtung Israel. Dieses sei abgefangen worden.