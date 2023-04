Mega-Transfer in der NFL: Star-Quarterback Rodgers wechselt

In der NFL sorgt ein spektakulärer Wechsel für Aufsehen. Einer der besten Quarterbacks der Welt spielt künftig für ein anderes Team – nach 18 Jahren bei einem Team. Aaron Rodgers verlässt Green Bay.

Superstar Aaron Rodgers verlässt nach 18 Jahren die Green Bay Packers. Er wechselt zu den New York Jets. Der General Manager der Packers, Brian Gutekunst, bestätigte den Trade zwischen den beiden NFL-Teams.

Nach seinem Wechsel zu den New York Jets hat sich der 39-Jährige mit einem langen Post von den Green Bay Packers verabschiedet. "Das ist nicht das Ende für uns, ich werde Dich wiedersehen, Green Bay", schrieb der NFL-Star bei Instagram. "Dir wird immer mein Herz gehören." Er kam im Jahr 2005 zu den Packers. Ab 2008 war er 15 Jahre lang Starting Quarterback des Teams, elfmal ging es in dieser Zeit die Playoffs.

MVP und Super-Bowl-Sieger

Rodgers ist viermaliger MVP ("Most Valuable Player") in der NFL und hat die Packers 2011 zu einem Super-Bowl-Triumph geführt. Er bedankte sich bei "unseren unglaublichen Fans, dem Bundesstaat Wisconsin, den Tausenden von Spielern, denen ich begegnet bin, den unglaublichen Männern und Frauen, die für die Organisation arbeiten, vollständig auszudrücken". Sein Herz und seine Seele seien "gefüllt mit Liebe" durch die "Zeit in Grün und Gold", so der Quarterback.