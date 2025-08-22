Anzeige
Mit 51 Jahren

Mastodon-Musiker Brent Hinds bei Motorradunfall getötet

  • Veröffentlicht: 22.08.2025
  • 10:18 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Mastodon-Musiker Brent Hinds bei einem Auftritt in Louisville im September 2017
Mastodon-Musiker Brent Hinds bei einem Auftritt in Louisville im September 2017© Amy Harris/Invision/AP

Die Musikwelt trauert um Brent Hinds. Der Gitarrist und Sänger der US-Metal-Band Mastodon kam bei einem Unfall mit seiner Harley-Davidson ums Leben.

Inhalt

  • Mastodon-Star Brent Hinds stirbt bei Motorradunfall
  • Heavy-Metal-Band im Jahr 2000 gegründet
  • "Amerikas neue Könige des Metal"

Die Metal-Szene steht unter Schock: Brent Hinds, Gründungsmitglied der renommierten US-amerikanischen Heavy-Metal-Band Mastodon, ist tot. Der Gitarrist und Sänger starb am Mittwochabend (20. August) bei einem tragischen Verkehrsunfall im Alter von 51 Jahren. Wie die Band auf ihrem offiziellen Instagram-Account mitteilte, sei man "untröstlich, schockiert und versuche noch immer, den Verlust dieser kreativen Kraft zu verarbeiten".

Mastodon-Star Brent Hinds stirbt bei Motorradunfall

Hinds war auf seiner Harley-Davidson im Südosten Atlantas unterwegs, als er gegen 23.35 Uhr mit einem BMW-SUV kollidierte. Laut einem Polizeibericht missachtete der Fahrer des BMW beim Linksabbiegen die Vorfahrt des Motorradfahrers. Hinds erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Nachricht verbreitete sich schnell, lokale Medien wie "Atlanta News First" berichteten als Erste über den tragischen Vorfall.

Heavy-Metal-Band im Jahr 2000 gegründet

Brent Hinds hatte Mastodon im Jahr 2000 gemeinsam mit Troy Sanders, Bill Kelliher und Brann Dailor in Atlanta gegründet. Die Band entwickelte sich rasch zu einer Größe in der Metal-Szene und erlangte internationalen Ruhm. Vor allem das Album "Leviathan" (2004) mit dem Song "Blood and Thunder" machte Mastodon zu einer festen Größe im Heavy-Metal-Genre. Im März dieses Jahres hatte sich die Band nach 25 Jahren von Hinds getrennt.

Die Band erhielt zahlreiche Auszeichnungen und wurde mehrfach für den Grammy nominiert. 2018 konnten Mastodon die begehrte Trophäe in der Kategorie Best Metal Performance für ihren Song "Sultan’s Curse" gewinnen. Auch außerhalb des Studios beeindruckte die Band, indem sie auf namhaften Festivals wie Wacken und Rock am Ring auftrat und mit Legenden wie Metallica und Iron Maiden tourte.

"Amerikas neue Könige des Metal"

Für viele Fans und Kolleg:innen bleibt Brent Hinds unvergessen – nicht nur wegen seines musikalischen Talents, sondern auch wegen seiner charismatischen Persönlichkeit. Musikmagazine wie "The Rolling Stone" lobten ihn und seine Band als "Amerikas neue Könige des Metal". Trotz des Erfolges blieb Hinds stets bodenständig und widmete sich leidenschaftlich der Musik.

Der Verlust trifft nicht nur die Mitglieder von Mastodon schwer, sondern auch die gesamte Metal-Welt. Brent Hinds hinterlässt seine Ehefrau Raisa Moreno, mit der er seit 2017 verheiratet war.

