Mehr Geld, weniger Papierkram: Grüne wollen einfache Steuer-App

Grünen-Chefin Franziska Brantner kündigt für eine mögliche Regierungsbeteiligung umfassende Entlastungen für Bürger und Unternehmen sowie eine Digitalisierung staatlicher Leistungen an.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Der Pauschbetrag für Steuererleichterungen soll auf 1500 Euro steigen, sodass die Hälfte der Steuerzahler keine Belege mehr einreichen muss.

Eine geplante Deutschland-App soll Bürgern einfachen Zugang zu staatlichen Leistungen ermöglichen und die Digitalisierung vorantreiben.

Unternehmen, die in Deutschland investieren, sollen eine steuerliche Investitionsprämie von zehn Prozent der Investitionssumme erhalten.

Für den Fall, dass die Grünen erneut an einer Regierung beteiligt werden, hat Parteichefin Franziska Brantner eine Entlastung der Bürger:innen bei der Steuererklärung in Aussicht gestellt. "Wir wollen den Pauschbetrag - also die Summe, für die man ohne Belege steuerliche Erleichterungen bekommt - auf 1.500 Euro anheben", erklärte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Dadurch bräuchte dann die Hälfte der Steuerzahler keine Belege mehr einreichen und würde zusätzlich finanziell entlastet. Grünen-Chefin Franziska Brantner

Deutschland-App soll kommen

Zudem planen die Grünen eine Deutschland-App, die Bürger:innen einen zentralen Zugang zu allen staatlichen Leistungen bieten soll. "In anderen Staaten gibt es das schon", sagte Brantner. "Wenn wir im digitalen Wettbewerb mithalten wollen, müssen wir in unserem föderalen System schneller und besser werden." Die Digitalisierung und Verschlankung staatlicher Strukturen sieht sie als zentrale Aufgabe der nächsten Regierung.

Im Video: Steuerentlastungen und mehr Kindergeld ab Januar

Auch für die Wirtschaft kündigte Brantner Entlastungen an. Unternehmen, die in den Standort Deutschland investieren, sollen durch eine steuerliche Investitionsprämie gefördert werden. Diese soll zehn Prozent der Investitionssumme betragen.

Die Grünen setzen damit auf eine Kombination aus Bürgerentlastung, Digitalisierung und Wirtschaftsförderung, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken.

Anzeige

Anzeige