Mehrere Bombendrohungen gegen Schulen in Deutschland, nur mancherorts Unterrichtsausfall

Gegen mehrere Schulen in Deutschland wurden Bombendrohungen ausgesprochen. Das Vorgehen ähnelt sich.

Gegen mehrere Schulen in Deutschland gibt es Bombendrohungen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) in Niedersachsen sind unter anderem Schulen in Hannover, Erfurt und Leipzig betroffen. In Stuhr bei Bremen fällt der Unterricht deswegen aus.

"Es scheint eine deutschlandweite Aktion zu sein", sagte ein LKA-Sprecher. Die Drohungen gingen nach Angaben verschiedener Polizeistellen jeweils am Sonntag (24. November) per Mail ein. Die Landeskriminalämter der Länder würden sich für die Suche nach dem Täter nun vernetzen, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover.

In Thüringer Landeshauptstadt Erfurt gab es Bombendrohungen gegen fünf Schulen. Die Beamten dort gehen nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen aus. Der Schulbetrieb laufe ohne Einschränkungen. Auch in Hannover ging die Polizei zunächst nicht von einer tatsächlichen Bedrohungslage aus.

