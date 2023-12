Mehrere Tote: Auto stürzte bei Venedig in Kanal

Nahe Venedig ereignete sich ein folgenschwerer Unfall: Ein Auto stürzte samt Insassen aus bisher noch ungeklärter Ursache in einen Kanal. Drei der vier Mitfahrer:innen wurden tot geborgen - nach einer weiteren Person wird noch gesucht.

Anzeige

Man geht von vier Toten aus, die bei einem Autounfall das Leben verloren haben. Ihr Fahrzeug stürzte mitten in der Nacht in einen Kanal in der Nähe von Venedig. Die Insassen sind laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) ertrunken.

Im Video: Sturz von der Brücke - 21 Menschen sterben bei Busunglück in Venedig

Drei Personen konnten bisher nur tot geborgen werden

Bei einem Sturz mit dem Auto in einen Kanal sind mitten in der Nacht gegen 3:30 Uhr wohl vier Personen im Fahrzeug ertrunken. Drei Personen - zwei Männer und eine Frau etwa im Alter von 20 Jahren - konnten durch Taucher:innen nur noch tot geborgen werden. Nach einer weiteren Person, die sich ebenfalls im Unglücksfahrzeug befunden haben soll, wird gesucht. Die Nachricht vom tragischen Verkehrsunfall veröffentlichte die italienische Feuerwehr auch auf ihrem Account des Kurznachrichtendienstes X.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige