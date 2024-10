Mehrheit wünscht sich Merz als Kanzler: Scholz verliert deutlich in Umfragen

Friedrich Merz hat das Ziel, im nächsten Jahr Kanzler Olaf Scholz abzulösen. In einer aktuellen Umfrage erzielt er im direkten Vergleich solide Werte – selbst beim Thema soziale Gerechtigkeit liegt Scholz nur knapp vor ihm.

Das Wichtigste in Kürze Laut einer Civey-Umfrage wünschen sich 52 Prozent der Befragten Friedrich Merz als nächsten Kanzler, während nur 25 Prozent Olaf Scholz bevorzugen.

Merz wird in mehreren Kompetenzfeldern, darunter Migration und internationale Politik, deutlich besser bewertet als Scholz.

Scholz hat nur beim Thema soziale Gerechtigkeit einen knappen Vorsprung, während beide bei der Frage zur Konfliktvermeidung mit Russland nahezu gleichauf liegen.

Laut einer aktuellen Civey-Umfrage bevorzugt eine deutliche Mehrheit den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz als nächsten Bundeskanzler gegenüber Amtsinhaber Olaf Scholz. 52 Prozent der Befragten sprachen sich in der Erhebung für die Funke Mediengruppe für Merz aus. Nur 25 Prozent möchten demnach auch nach der Wahl im September 2025 lieber den Sozialdemokraten im Kanzleramt sehen. 23 Prozent äußerten sich unentschieden.

Andere Politiker:innen wurden in dieser Umfrage nicht berücksichtigt. Auch im ZDF-"Politbarometer" der Forschungsgruppe Wahlen schnitt Merz bei der Kanzlerfrage besser ab, allerdings war der Abstand weniger deutlich. Hier bevorzugten 48 Prozent Merz, während 37 Prozent Scholz den Vorzug gaben. In den aktuellen Wahlumfragen liegt die Union stabil über 30 Prozent, während die SPD auf etwa 16 Prozent kommt.

Friedrich Merz, CDU Bundesvorsitzender und CDU/CSU Fraktionsvorsitzender im Bundestag will 2025 Kanzler werden. © Michael Kappeler/dpa

Klare Mehrheit hält Merz bei Migration für kompetenter

In der Civey-Umfrage schneidet Friedrich Merz in mehreren Bereichen deutlich besser ab als Olaf Scholz, insbesondere bei der Migrationspolitik. 58 Prozent der Befragten sehen Merz hier als kompetenter an, während nur 18 Prozent Scholz diese Fähigkeiten zuschreiben. Eine ähnliche Mehrheit von 58 Prozent hält Merz auch in der internationalen Politik für durchsetzungsstärker, im Vergleich zu 17 Prozent für Scholz. Auch bei der Klimapolitik liegt Merz mit 36 Prozent vor Scholz, der nur auf 26 Prozent kommt.

36 Prozent der Befragten glauben, dass er sich stärker für dieses Thema einsetzt, während 33 Prozent Merz den Vorzug geben. In der Frage, wer besser in der Lage wäre, Deutschland aus einem möglichen Konflikt mit Russland herauszuhalten, liegen Scholz und Merz fast gleichauf, mit 36 Prozent für Scholz und 35 Prozent für Merz.

Die Umfrage ermittelte auch, welcher der beiden Spitzenpolitiker nach Ansicht der Befragten das "modernere Gesellschaftsbild" vertritt. 42 Prozent sehen dies eher bei Merz, obwohl er wiederholt für ein als rückständig empfundenes Frauenbild kritisiert wurde. Kanzler Scholz, der sich selbst als Feminist bezeichnet, wird hingegen nur von 28 Prozent als Vertreter eines modernen Gesellschaftsbildes wahrgenommen.

Für die Umfrage hat Civey rund 5.000 volljährige Bundesbürger:innen befragt. Laut Angaben des Instituts sind die Ergebnisse repräsentativ, wobei der statistische Fehler bei 2,6 Prozentpunkten liegt.

K-Frage bei Union entschieden: So will Merz Kanzler werden

