Meinungsfreiheit in Gefahr? Diskussion um strengere Strafverfolgung von Politikerbeleidigungen

Bundesparteitag Bündnis 90/Die Grünen

Habeck will kein Besserwisser sein, sondern Verantwortung übernehmen und "ins Kanzleramt"

Er wolle kein Besserwisser sein, der anderen sage, was sie zu denken hätten: Das erklärte Robert Habeck beim Grünen-Parteitag in Wiesbaden. Mehr als 96 Prozent der Delegierten stimmten dafür, dass der Wirtschaftsminister sie in den Bundestagswahlkampf führt.