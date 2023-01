Meistgesuchter Mafia-Boss: Cosa-Nostra-Chef in Italien verhaftet

Der Chef der sizilianischen Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, wurde verhaftet. Die Polizei nahm den meistgesuchten Verbrecher Italiens in einer Spezialklinik in Palermo fest.

Die italienische Polizei hat den meistgesuchten Mafioso des Landes verhaftet. Matteo Messina Denaro, der Chef der sizilianischen Cosa Nostra, wurde am Montag (26. Januar) von Spezialkräften festgenommen. Das teilten die Carabinieri mit. Der Zugriff gelang laut Ermittlern in einer Privatklinik in Palermo, wo er sich behandeln lassen wollte.

Messina Denaro nach 30 Jahren Flucht verhaftet

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach von einem "großen Erfolg des Staates, der zeigt, sich nie gegenüber der Mafia geschlagen zu geben".

Messina Denaro war drei Jahrzehnte auf der Flucht - in Abwesenheit wurde er bereits wegen etlicher Morde zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wird als Mitverantwortlicher für die tödlichen Bombenanschläge auf die Mafia-Jäger Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Jahr 1992 gesehen und galt als Vertrauter der ehemaligen Bosse Bernardo Provenzano und Salvatore "Totò" Riina.