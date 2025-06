Messer-Alarm in Hamburger Linienbus: Drei Menschen bei Raubversuch verletzt

In einem Hamburger Linienbus gab es eine Auseinandersetzung mit einem Messer. Es war kein gezielter Angriff, sondern eine Schlägerei, sagt die Polizei. Der Fahrer reagierte umsichtig.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Hamburger Linienbus unter anderem mit einem Messer sind mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei gab es in einem Bus der Linie 34 in Harburg einen Raub und eine Schlägerei mit sieben Beteiligten. Ein Haupttäter habe ein Messer gezückt. Zwei Menschen erlitten demnach Schnittverletzungen, eine am Unterarm und eine am Finger. Ein dritter Mensch habe einen Tritt an den Kopf bekommen.

Haupttäter festgenommen

Alle drei Verletzten seien ins Krankenhaus gekommen. Der Haupttäter habe von anderen Beteiligten zwei Smartphones geraubt. Er sei festgenommen worden. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Drei der Beteiligten befanden sich laut Polizei schon im Bus, als die anderen vier hinzu stiegen. Sie kannten sich laut Polizei vermutlich. Zunächst sei es zum Streit gekommen. Den Angaben zufolge waren noch weitere Menschen in dem Bus.

Der Fahrer habe die Auseinandersetzung bemerkt, sei auf das Gelände eines Busdepots gefahren und habe dort auf die Polizei gewartet. Wegen der zunächst unklaren Situation seien Feuerwehr und Polizei mit einem größeren Aufgebot vor Ort gewesen.