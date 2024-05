Messer-Attacke in chinesischem Krankenhaus - Tote und Verletzte

Der Angriff geschieht am helllichten Tag. Erst nach und nach dringen Informationen über die Tat nach außen. Nun will die Polizei die Frage nach dem Warum klären.

Bei einer Attacke in einem Krankenhaus sind im Südwesten Chinas mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Wie die Polizei im Kreis Zhenxiong mitteilte, griff ein Mann wenige Stunden zuvor die Leute in der Klinik mit einem Messer an. Zwei Menschen starben, 21 weitere wurden verletzt. Der Mann stammte den Angaben zufolge aus einem Dorf in dem Kreis, der im Norden der Provinz Yunnan liegt. Nähere Informationen zum Täter oder den Opfern verbreiteten die Behörden nicht.

Laut Medienberichten unter Berufung auf den Kreis waren unter den Verletzten auch Kinder. Der mutmaßliche Täter flüchtete demnach nach der Tat aus der Klinik zu einer Baustelle.

Zuvor hatte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua von mindestens zehn Opfer berichtet. Unklar war jedoch zunächst, wie viele Menschen verletzt wurden oder dabei zu Tode kamen. Auch zum mutmaßlichen Täter machte der Bericht zunächst keine Angaben.

Der Angriff geschah laut Xinhua am frühen Nachmittag (Ortszeit). Die Polizei sprach von einer Tatzeit kurz vor Mittag. Auf Weibo, Chinas Plattform X (vormals Twitter), teilten Nutzer Videos, die eine Festnahme des mutmaßlichen Täters zeigten. Auf andere Videos oder Fotos waren blutende Menschen am Boden zu sehen. Die Verletzten wurden laut Polizei in der Klinik behandelt. Ermittler eröffneten demnach eine Untersuchung in dem Fall.