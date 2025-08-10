Anzeige
Kneipenstreit endet tödlich

Messerangriff am Niederrhein: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

  • Aktualisiert: 10.08.2025
  • 05:37 Uhr
  • dpa
Der 22-Jährige blieb bei dem Vorfall am Montagmorgen laut Polizei unverletzt. (Symbolbild)
Der 22-Jährige blieb bei dem Vorfall am Montagmorgen laut Polizei unverletzt. (Symbolbild)© Sven Hoppe/dpa

Blutige Tat in Geldern: Bei einer Messerattacke in einer Kneipe stirbt ein Mann, zwei weitere werden schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Im niederrheinischen Geldern ist nach Polizeiangaben eine Person bei einer Auseinandersetzung in einer Kneipe schwer verletzt worden und noch vor Ort gestorben.

Ein 41 Jahre alter Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt. Die Tatwaffe sei offenbar ein Messer. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Motiv für Messerattacke bislang unklar

Der Sprecher sagte, weitere Angaben zu der toten Person und den Schwerverletzten könnten noch nicht gemacht werden, da die Angehörigen noch informiert würden.

Auch zu einem Motiv könne noch nichts gesagt werden. Es gebe aber Zeugen, die vernommen würden. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Die Tat habe sich am Samstagabend (9. August) gegen 21.00 Uhr in einer Lokalität am Marktplatz in Geldern ereignet. Dort gebe es weiträumige Absperrungen durch die Polizei.

:newstime

