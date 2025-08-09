Nach wenigen Monaten im All sind die vier Astronauten der "Crew 10" von der ISS zurückgekehrt. Sie wurden von der "Crew 11" zuvor abgelöst.

Anzeige

Nach rund fünf Monaten an Bord der Internationalen Raumstation sind vier Raumfahrer zurück auf der Erde. Mit einem "Crew-Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk landete die "Crew 10" im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Am Vortag hatte der "Dragon" von der ISS abgedockt und war zu einer fast 18-stündigen Rückreise aufgebrochen.

Die "Crew 10", bestehend aus den US-Astronautinnen Anne McClain und Nichole Ayers sowie dem japanischen Astronauten Takuya Onishi und dem russischen Kosmonauten Kirill Peskow, war seit März an Bord der ISS stationiert - etwa 400 Kilometer über der Erde.

Anzeige

Anzeige

Vor wenigen Tagen war die "Crew 11" eingetroffen, um das vorherige Team abzulösen: Die US-Amerikanerin Zena Cardman, ihr Nasa-Kollege Michael Fincke (USA), der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow.