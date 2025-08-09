+++ BREAKING NEWS +++

Ein Toter bei Gas-Unfall in Münchner Kleingartenanlage

Nach fünf Monaten

Rückkehr von der ISS: "Crew 10" wieder auf der Erde gelandet

  • Veröffentlicht: 09.08.2025
  • 20:15 Uhr
  • dpa
Auf diesem Foto sind der Roscosmos-Kosmonaut Kirill Peskow (l-r), die Nasa-Astronautinnen Nichole Ayers und Anne McClain sowie der Jaxa-Astronaut Takuya Onishi im Inneren des SpaceX Dragon Endurance-Raumschiffs an Bord des SpaceX-Bergungsschiffs zu sehen.
Auf diesem Foto sind der Roscosmos-Kosmonaut Kirill Peskow (l-r), die Nasa-Astronautinnen Nichole Ayers und Anne McClain sowie der Jaxa-Astronaut Takuya Onishi im Inneren des SpaceX Dragon Endurance-Raumschiffs an Bord des SpaceX-Bergungsschiffs zu sehen.© Keegan Barber/Nasa/AP/dpa

Nach wenigen Monaten im All sind die vier Astronauten der "Crew 10" von der ISS zurückgekehrt. Sie wurden von der "Crew 11" zuvor abgelöst.

Nach rund fünf Monaten an Bord der Internationalen Raumstation sind vier Raumfahrer zurück auf der Erde. Mit einem "Crew-Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk landete die "Crew 10" im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Am Vortag hatte der "Dragon" von der ISS abgedockt und war zu einer fast 18-stündigen Rückreise aufgebrochen.

Die "Crew 10", bestehend aus den US-Astronautinnen Anne McClain und Nichole Ayers sowie dem japanischen Astronauten Takuya Onishi und dem russischen Kosmonauten Kirill Peskow, war seit März an Bord der ISS stationiert - etwa 400 Kilometer über der Erde.

Vor wenigen Tagen war die "Crew 11" eingetroffen, um das vorherige Team abzulösen: Die US-Amerikanerin Zena Cardman, ihr Nasa-Kollege Michael Fincke (USA), der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow.

