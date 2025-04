Meta AI auf WhatsApp: Kann man die neuen KI-Chats löschen?

Die KI-Funktion "Meta AI" für Whatsapp steht nun auch für deutsche Anwender:innen zur Verfügung. Doch Sorge um persönliche Daten veranlassen zahlreiche Nutzer:innen, die Funktion löschen zu wollen.

Das Wichtigste in Kürze Meta AI findet sich jetzt für deutsche Nutzer:innen auf Plattformen wie Instagram, Whatsapp und Facebook.

Die Funktion ist jedoch integraler Bestandteil der Meta-Dienste und lässt sich nicht löschen oder deaktivieren.

Mit einigen Tricks können persönliche Daten aber trotzdem vor dem KI-Assistenten geschützt werden.

Die Künstliche Intelligenz des Tech-Konzers Meta wurde in seine Messenger-Dienste und Plattformen Whatsapp, Instagram und Facebook integriert. "Meta AI" ist bereits in 41 europäischen Ländern an den Start gegangen, auch in Deutschland. Die generative KI-Technologie beherrscht verschiedene Sprachen: Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Tagalog, Thai und Vietnamesisch. Übersetzen, Fragen stellen, hilfreiche Empfehlungen erhalten, generierte Bilder in Chats erstellen – all das bietet die integrierte Funktion für ihre Nutzer:innen der Plattformen und Messenger-Dienste.

Doch mit dem Ausrollen der Funktion steigt auch die Sorge vor dem Missbrauch von persönlichen Daten der Anwender:innen. Falls man also keine Lust auf den KI-Dienst hat und seine Daten schützen möchte, dann lässt sich die Funktion nicht einfach löschen. Dieser Beitrag verrät Tricks, wie sich der neue Meta-KI-Dienst – wenigstens teilweise – einschränken lässt.

Meta-KI-Training: Bedenken bei Datenschutz und Privatsphäre

Der Launch der Meta-KI löste bei zahlreichen Nutzer:innen Unbehagen hinsichtlich Datenschutzes und ihrer Privatsphäre aus. Denn trotz der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Whatsapp-Chats ist der Austausch mit Meta AI nicht geschützt, d. h. Whatsapp-Telefonnummer, Datum und Uhrzeit der Nachricht und Gruppeninformationen wie Name oder Teilnehmer werden weitergeleitet. Bei bestimmten Aufgaben greift die KI auch auf externe Quellen zu, die nicht immer dem Meta-Sicherheitsstandard entsprechen.

Whatsapp weist darauf hin, dass "nur Nachrichten, in denen @Meta AI erwähnt wird oder die Personen mit Meta AI teilen", von Meta gelesen werden können. Doch jede Person in einem Gruppenchat kann Nachrichten aller anderen Nutzer:innen an die KI weiterleiten – ohne Einverständnis. Whatsapp erklärt weiter, dass neben der Löschung der KI-Einzelchats auch eine Löschung von Informationen auf Anforderung möglich ist, die in dem Chat mit Meta AI geteilt wurden.

Zudem behält sich Meta vor, die ausgetauschten Nachrichten zum Training der KI-Modelle zu nutzen. Auch dabei haben viele Anwender:innen die Sorge, dass die Daten ohne explizite Zustimmung für die Weiterentwicklung der KI verwendet werden. Ein Widerspruchsrecht besteht nicht, jedoch können Nutzer:innen die Funktion einfach meiden.

Wie kann Meta AI deaktiviert werden?

Die vollständige Deaktivierung der Funktion ist nicht möglich. Mit ein paar Tricks aber kann die KI-Funktion wenigstens eingeschränkt werden. Und zwar lässt sich die Künstliche Intelligenz aus der Chat-Liste verbannen, wie Chip.de schreibt. Dies kann über zwei Wege erreicht werden:

Zum einen kann der Meta-AI-Chat archiviert werden. Dazu müssen Anwender den KI-Chat in ihrer Chatliste nach links wischen und im Anschluss "Archivieren" wählen. Der Chat landet dadurch in den archivierten Chats und wird für Benutzer:innen nicht mehr sichtbar sein.

Zum anderen kann der Meta-AI-Chat auch gelöscht werden, indem er zunächst in der Chatliste aufgesucht wird. Durch Wischen nach links erscheint die Option "Mehr" bei Androids oder "Löschen" bei iOS. Nach Antippen der Auswahl wird der Chat vollständig aus der WhatsApp-Chatliste entfernt.

Zwar wird durch diese Aktionen der KI-Chat nicht vollständig aus Whatsapp gelöscht, aber er wird wenigstens aus der direkten Sicht der Nutzer:innen genommen.

Ein anderer Trick: Zum Schutz deiner Daten kannst du auch der KI im Chat direkt mitteilen, dass sie das Gespräch vergessen soll. Indem du den Befehl "/reset-ai" eingibst, werden die Inhalte von Metas Servern gelöscht. Die Nachrichten bleiben im Chatverlauf aber weiter sichtbar.