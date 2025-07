Das KI-Sprachmodell aus dem Hause Meta ist in WhatsApp nicht zu übersehen. Doch zumindest innerhalb der Chats lässt sich einem potenziellen Mitlesen vorbeugen - mit einer einfachen Einstellung.

Metas KI-Sprachmodell ist aus WhatsApp nicht mehr wegzudenken - ob Nutzer:innen das wollen, oder nicht. App-weit lässt sich die Künstliche Intelligenz nicht abschalten, User:innen müssen sich zwangsläufig an den blauen Kreis auf dem Hauptbildschirm des Messengers gewöhnen. Potenziell ist es sogar möglich, dass die KI Nachrichten mitlesen kann - hierfür ist es laut "Chip.de" allerdings nötig, dass Chat-Teilnehmer:innen den Chatbot per "@Meta AI" erwähnen.

In Konversationen gibt es allerdings die Möglichkeit, die Meta AI im Chat mit einem Schalter zu deaktivieren und auf diese Weise das Mitlesen von vornherein auszuschließen: Hierfür müssen Sie einfach auf den Namen des Chats beziehungsweise des Kontakts klicken und bis zu "Erweiterter Chat-Datenschutz" ("Advanced Chat Privacy") scrollen.

Seit April steht die Funktion bereits zur Verfügung - und in jedem Einzel- sowie Gruppenchat kann man den zugehörigen Schalter standardmäßig deaktivieren.

Eine Deaktivierung bedeutet, dass eine Erwähnung der Meta AI per "@" ausgeschlossen wird - und somit auch der Einblick in den Chat. Die weiterführende Schutzebene kann in Gruppen von allen Mitgliedern einzeln an- und abgeschaltet werden. Adminrechte sind hierfür nicht nötig. Die anderen Gruppenmitglieder werden mit einem kleinen Hinweis im Chat über die Datenschutz-Anpassung informiert.

Welche Auswirkungen hat der Datenschutz noch?

Wichtig: Die Aktivierung des Chat-Datenschutzes hat noch weitere Auswirkungen auf die WhtasApp-Nutzung. So werden im Chat geteilte Fotos und Videos nicht mehr automatisch in der Galerie des Smartphones gespeichert. Außerdem gibt es keine Möglichkeit mehr, den Chat zu exportieren.

WhatsApp-User:innen, die auf diese Funktionen keinen Wert legen, können so verhindern, dass Meta Einsicht in Inhalte bekommt. Ende-zu-Ende verschlüsselt sind die Nachrichten weiterhin auch ohne den erweiterten Datenschutz.