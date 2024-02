Ein Metalldiebstahl hat auf der viel befahrenen Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main zu gravierenden Auswirkungen auf die ICE-Verbindungen geführt. Grund dafür ist nach Angaben der Deutschen Bahn ein Metalldiebstahl.

Auf der ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt am Main kam es zu Ausfällen und Verspätungen aufgrund einer Streckenstörung. In der Nacht auf Freitag stellten Techniker im Raum Siegburg/Bonn einen Metalldiebstahl in beiden Fahrtrichtungen fest, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in NRW. Der betroffene Streckenabschnitt wurde daraufhin für die Dauer der Reparaturarbeiten gesperrt.

Im Video: Negativ-Ranking: Das sind die unpünktlichsten Bahnstrecken Deutschlands

Betroffene Züge der viel befahrenen Strecke wurden über Bonn Hbf sowie Koblenz Hbf umgeleitet oder fielen aus. Die Zugbindung für Passagiere sei aufgehoben, teilte die Deutsche Bahn mit. Der Konzern empfiehlt Reisenden, sich vor Antritt der Reise in Auskunftsportalen wie bahn.de oder dem DB-Navigator über ihre Reisestrecke und mögliche Alternativen zu informieren.

Passagiere müssten mit bis zu 90 Minuten Verspätung aufgrund des Metalldiebstahls rechnen. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, dass mit Hochdruck an einer Beseitigung der Störung gearbeitet, die Beeinträchtigung jedoch noch den ganzen Freitag andauern werde. Die Haltestellen Köln/Bonn Flughafen, Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg Süd auf der Strecke zwischen Köln und Frankfurt Flughafen entfallen.