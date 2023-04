Schleswig-Holstein: Meteorit schlägt in Wohnhaus ein

Ungewöhnlicher Besuch aus dem Himmel: In Schleswig-Holstein soll laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) ein Meteorit das Dach eines Hauses durchschlagen haben, wie eine Bewohnerin sagte.

Zuerst soll im Norden Elmshorns ein Mini-Krater in einem Wohnort entdeckt worden sein. Kurz danach teilte eine Familie mit, die nicht weit davon entfernt wohnt, dass in ihrem Dach ein kleiner, schwarzer Stein eingeschlagen sei, wie die "Elmshorner Nachrichten" den außergewöhnlichen Vorfall beschreibt. Die Familie habe einen lauten Knall gehört und ein Gewitter vermutet. Dabei habe der kleine Stein zwei Dachziegel durchschlagen.

Im Video: Meteoriteneinschlag auf Mond - Video zeigt "riesigen Blitz"

Sowas kommt sehr selten vor

Bestätigt wurde der Einschlag des 225 Gramm schweren Steins auch von einem Sprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Ein solches Ereignis sei sehr selten, sagte er. Zuletzt gab es in Deutschland wohl im April 2002 in Bayern in der Nähe von Schloss Neuschwanstein einen Meteoriteneinschlag.

Es gibt auch größere Kaliber, die auf der Erde eintreffen und einschlagen können. Im Februar 2013, nahe der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk am Ural, zerbarst ein Meteorit in der Atmosphäre. Durch die Druckwelle wurden nach Angaben des DLR mehr als 7000 Gebäude teils erheblich beschädigt, rund 1500 Menschen wurden durch herumfliegende Glassplitter verletzt.