Mildes Herbstwetter legt Pause ein: Hier wird es in den kommenden Tagen kalt und stürmisch

Der Herbst hält bis zum Wochenende Einzug und lässt die Temperaturen sinken. Ab der kommenden Woche könnte es allerdings schon wieder wärmer werden.

Anzeige

Der Herbst bringt nun zum ersten Mal richtig ungemütliches Wetter mit sich. Bereits am Mittwoch (25. September) werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) einzelne Gewitter mit teilweise stürmischen Böen erwartet.

Zeitweise kann es vom Westen und der Mitte in den Nordosten zu teils kräftigen, schauerartigen Regenfällen kommen. Abends soll es dann Dauerregen in den südwestlichen und westlichen Gebirgen geben. Im Schwarzwald kann es bis zu 100 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden regnen.

Im Video: Herbst-Start - So wird das Wetter im Oktober

Anzeige

Anzeige

Das sind die Aussichten

Donnerstag (26. September)

Sturm Constanze – ein langgestrecktes Tiefdruckgebiet, das seinen Ursprung auf dem Atlantik hat – sorgt am Donnerstag weiterhin für Herbstwetter und bringt starke Winde und heftigen Niederschlag nach England, Frankreich und Deutschland, schreibt der "Focus". Demnach werden teils kräftige und länger anhaltende Regenfälle vom Westen und Südwesten bis nach Ostbayern und Mitteldeutschland erwartet.

Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad.

Anzeige

Anzeige

Freitag (27. September)

Der Freitag beginnt zunächst meist trocken. An der Nordsee besteht allerdings Starkregengefahr. Zudem kann es im Nordwesten zu kurzen Gewittern kommen, so der DWD. Auch werden erneut stürmische Böen erwartet – auf exponierten Gipfeln Orkanböen. Dabei können im Bereich der Mittelgebirge und an der Nordsee Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h erreichen.

Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 23 Grad. Auch verabschiedet sich Sturmtief Constanze am Freitag und so strömt erstmals Kaltluft nach Deutschland.

Im Video: Anhaltende Unwetter - Hochwasser-Chaos in Großbritannien

Samstag (28. September)

Von Norden und Westen kommt es am Samstag zu Auflockerungen und nur noch einzelnen Schauern. Allerdings wird es mit neun bis 17 Grad recht kühl in der Bundesrepublik. Auf dem Münchner Oktoberfest prophezeien die Meteorolog:innen Höchstwerte bis elf Grad.

In der Nacht zu Sonntag kommt es in den Alpen zu Schauern und die Temperaturen fallen auf acht bis zwei Grad. Auch sinkt die Schneefallgrenze auf 1.400 Meter.

Anzeige

Anzeige

Sonntag (29. September)

Laut dem "Focus" wird es am Sonntag allerdings schon wieder etwas wärmer, denn ein Orkan zieht mit bis zu 140 km/h über die Britischen Inseln hinweg. Dies sorgt für Warmluft aus dem Mittelmeerraum, die zumindest den Süden Deutschlands erreicht. Auch wird es landesweit wieder etwas wärmer, aber auch windig.

Die Chancen stehen also relativ gut, dass es in der kommenden Woche wieder wärmer wird und das Spätsommerwetter zurückkehrt.