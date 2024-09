Urlaub im eigenen Land: Hier machen die Deutschen am liebsten Ferien

Die Deutschen verreisen gerne - manche sogar mehrmals im Jahr. Aber wo machen die Bürger:innen der Bundesrepublik im eigenen Land eigentlich am liebsten Urlaub? Der Reisekonzern Tui befragte dazu rund 2.000 Menschen.

Der Sommer neigt sich dem Ende und bald stehen schon die Herbstferien vor der Tür. Dies gibt Anlass, über den nächsten Urlaub zumindest nachzudenken. Aber wo geht es hin?

Es muss nicht immer weit weg sein. Zu diesem Ergebnis ist eine Umfrage des Reiseveranstalters Tui gekommen. Dieser stellte in seiner Studie "So reisen die Bundesländer 2024" fest, dass rund ein Fünftel der Deutschen (16,3 Prozent) am liebsten im eigenen Land verreisen.

Für die Studie hat Tui das Reiseverhalten der Menschen aus den einzelnen Bundesländern der Republik untersucht.

Im Video: Wanderparkplätze verursachen Verkehrs-Chaos - Gemeinden reagieren mit Maßnahme

Das sind die beliebtesten Ziele in Deutschland

Ostsee: 40,1 Prozent

Nordsee: 35,2 Prozent

Bodensee: 21,8 Prozent

Schwarzwald: 18,1 Prozent

Allgäu: 17,9 Prozent

Hartz: 10,3 Prozent

Mecklenburgische Seenplatte: 7,8 Prozent

Mosel-Saar: 7,0 Prozent

Sächsische Schweiz: 6,2 Prozent

Erzgebirge: 6,0 Prozent

Klares Ziel der Deutschen ist demnach ein Urlaub an der Ostsee (40,1 Prozent), dicht gefolgt von der Nordsee (35,2 Prozent). Allerdings bevorzugen lediglich die Menschen aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg die Nordsee. Offenbar spielt bei dem Ergebnis auch die Entfernung eine Rolle, da insbesondere die ostdeutschen Bundesländer die Ostsee präferieren.

Für die Schlusslichter Bayern oder Baden-Württemberg scheinen sowohl Ost- als auch Nordsee schlicht und einfach zu weit entfernt zu sein. Die Baden-Württemberger:innen und Bayer:innen bleiben offenbar lieber im eigenen Bundesland.

Demnach sind die beliebtesten Reiseziele von Menschen aus Baden-Württemberg der Bodensee (41,2 Prozent), der Schwarzwald (31,5 Prozent) und das Allgäu (27 Prozent). Die Bayer:innen bevorzugen ebenfalls das Allgäu (38,7 Prozent) und den Bodensee (32,4 Prozent).

Das ist den Deutschen beim Urlaub wichtig

Preise: 51,5 Prozent

Klima und Wetter: 41,8 Prozent

Natur und Landschaft: 32,7 Prozent

Der größte Teil der Befragten (29,3 Prozent) gab zudem an, jährlich rund 1.000 bis 2.000 Euro in Urlaube zu investieren.

Über 4.000 Euro pro Person geben jährlich die Hamburger:innen für ihren Urlaub aus – und somit das meiste Geld, wie 15,6 Prozent der Teilnehmer:innen angaben.

Im Video: Stress statt Erholung - Studie zeigt fehlende Distanz zur Arbeit im Urlaub

Urlaub oder Arbeit?

Laut der Tui-Studie beeinflusst die Menschen in Deutschland die Arbeit auch im Urlaub. Demnach kann ein Großteil der Befragten in der arbeitsfreien Zeit nicht das erforderliche Maß an Erholung genießen.

In diesen Bundesländern ist die Beeinflussung durch die Arbeit besonders hoch:

Hessen: 68 Prozent

Mecklenburg-Vorpommern: 64 Prozent

Berlin: 63 Prozent

Nordrhein-Westfalen: 61 Prozent

Baden-Württemberg: 60 Prozent

Hamburg: 58 Prozent

Bayern: 56 Prozent

Schleswig-Holstein: 56 Prozent

Niedersachsen und Bremen: 55 Prozent

Rheinland-Pfalz und Saarland: 55 Prozent

Sachsen: 51 Prozent

Brandenburg: 50 Prozent

Sachsen-Anhalt: 46 Prozent

Thüringen: 46 Prozent

Die Studie

Tui führte im Mai 2024 mit dem Marktforschungsinstitut Appinio eine detaillierte Umfrage durch, um das Reiseverhalten der Deutschen zu untersuchen, und befragte dafür insgesamt 2.000 Teilnehmer:innen in fünf verschiedene Altersgruppen von 18 bis 65 Jahren.