Zitternde Metropole: Nachdem ein leichtes Erdbeben am Samstagabend in New York City zu spüren war, meldete sich auf Social Media der offizielle Account eines weltberühmten Gebäudes zu Wort.

Es war lediglich ein leichtes Erdbeben, das die Erde im Raum New York am späten Samstagabend (2. August, Ortszeit) um 22:10 Uhr zum Zittern brachte. Das amerikanische Erdbeben-Institut vermeldete eine Stärke von 3,0 - ein vergleichsweise niedriger Wert. Das Epizentrum befand sich jedoch lediglich 13 Kilometer vom weltberühmten Central Park entfernt: zehn Kilometer unter dem Vorort Hasbrouck Heights (New Jersey).

Der offizielle Account des Empire State Buildings reagierte mit Humor auf das Erdbeben im "Big Apple": "I AM FINE" (deutsch: Mir geht's gut) "verkündete" das ikonische Gebäude auf X. Unter dem Post auf dem Kurznachrichtendienst machten sich zahlreiche User:innen ebenfalls einen Spaß - unter anderem mit Kurzvideos aus Katastrophenfilmen.

Für das Empire State Building stellte das Erdbeben natürlich keine Gefahr dar. Einem Bericht der "New York Post" zufolge war es lediglich zehn Sekunden zu spüren - und nicht mehr als ein minimales Schwanken. Berichten zufolge wurden Erschütterungen in Teilen von Upper Manhattan, darunter Hell’s Kitchen, sowie in Riverdale in der Bronx und auf Staten Island bemerkt.

Allerdings berichteten Zeug:innen gegenüber der New Yorker Zeitung von einem markanten Knall. "Es klang beinahe, als hätte ein Auto das Haus gerammt. Es hat ein wenig geschwankt", beschreibt einer die Situation.

Verletzungen wurden von offizieller Seite nicht gemeldet, auch Schäden blieben offenbar aus.

