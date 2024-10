Mit einem Küchenmesser: Deutsche in Österreich erstochen

Eine Deutsche ist in einem Wohnhaus in Österreich tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Als Tatwaffe wurde in der Wohnung ein Küchenmesser sichergestellt.

Eine 67-jährige Deutsche ist in einem Wohnhaus in Österreich erstochen worden. Die Polizei geht von einem Küchenmesser als Tatwaffe aus. Das Messer wurde in der Wohnung sichergestellt. Das Landeskriminalamt ermittle zum Umfeld des Opfers und zu einem möglichen Tatmotiv. Außerdem seien Zeugen befragt worden, teilte die Polizei mit. Die Fahndung nach dem Täter oder der Täterin verlief laut Behörden zunächst erfolglos.

Vorerst war auch nicht klar, ob die getötete Frau in dem Mehrparteienhaus in Adnet im Salzburger Tennengau dauerhaft wohnte, zu Besuch war oder dort ihren Urlaub verbracht hatte. Laut einem Polizeisprecher war die Frau dort nicht gemeldet.

Der Leichenfund in dem Mehrparteienhaus löste nach Medienberichten einen Großeinsatz der Polizei aus. Hubschrauber, mehrere Streifen sowie Beamt:innen der Spurensicherung und das Rote Kreuz waren im Einsatz.