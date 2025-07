Glitzernde Nacht in Paris: Am 14. Juli erstrahlt der Himmel über dem Eiffelturm im Farbenrausch des Bastille-Feuerwerks. Verfolgen Sie das Spektakel hier im Livestream!

Anzeige

Am 14. Juli verwandelt sich Paris in ein leuchtendes Spektakel – der französische Nationalfeiertag, auch bekannt als Bastille-Tag, gipfelt traditionell in einem atemberaubenden Feuerwerk am Eiffelturm. Kurz vor Mitternacht beginnt die Show, die jedes Jahr Hunderttausende begeistert.

Die Farben und Lichtformationen über dem ikonischen Wahrzeichen bilden den glanzvollen Abschluss eines Tages, der an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789 erinnert – ein zentrales Ereignis der Französischen Revolution.

Verfolgen Sie das Spektakel ab 22:45 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream - hier klicken!

Auch in den News:

Anzeige