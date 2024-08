Mit Helmen und Schilden: Massiver Polizeieinsatz in München

Für gefährliche Einsätze besonders geschulte Polizeikräfte sind am Donnerstag in München zusammengezogen worden. Vorausgegangen war dem Großeinsatz ein vermeintlicher Messerangriff.

Bei einem massiven Einsatz in München hat die Polizei am Donnerstagabend (1. August) an der belebten Hackerbrücke einen Mann festgenommen. Es habe nach ersten Ermittlungen gegen 17:15 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihm und einer anderen Person gegeben, teilte die Polizei mit. Dabei sei auch ein gefährlicher Gegenstand eingesetzt worden.

Vor Ort hieß es, ein Mann soll ein Messer bei sich gehabt haben. Er soll in einem der Geschäfte im Bereich der Hackerbrücke eine Straftat begangen haben, wie ein Beamter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort sagte. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde niemand schwerer verletzt.

Dutzende Polizeibeamte mit Helmen und Schilden waren angerückt. Es seien für gefährliche Einsätze besonders geschulte Kräfte vor Ort einsatzbereit gewesen, hieß es. Zahlreiche Streifenwagen wurden zusammengezogen. Die Polizei habe den mutmaßlichen Täter auf der Hackerbrücke umgestellt und die Lage sehr schnell "eingefroren", sodass keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden habe, sagte in Beamter vor Ort.