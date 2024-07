Messerstecherei in Bonn: Zwei Männer verletzt

Zwei Männer streiten, bis der eine sein Messer zieht: Bei einer Auseinandersetzung am Busbahnhof in Bonn wurde auch ein Unterbeteiligter verletzt.

Bei einer Auseinandersetzung am Busbahnhof in Bonn hat ein Mann zwei andere mit einem Messer verletzt. Zwischen zwei Männern war nach ersten Erkenntnissen am Nachmittag (16. Juli) ein Streit derart eskaliert, dass einer der beiden ein Messer zog, wie ein Sprecher sagte. Er soll dem anderen Verletzungen zugefügt haben, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Leicht verletzt wurde auch ein weiterer Mann, bei dem es sich möglicherweise um einen Unbeteiligten handele, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauerten an. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Täter lief mit dem blutigen Messer durch Bonn

Nach der Tat sei der Verdächtige geflüchtet. Zeugenhinweisen zufolge war er mit dem blutigen Messer zunächst durch die Stadt gelaufen. Kurze Zeit später habe er sich dann von Einsatzkräften der Polizei in der Nähe des Bahnhofs in einer Fußgängerzone festnehmen lassen. Er kam vorerst in Gewahrsam.

Für die Spurensicherung sei eine Zufahrt zum Bahnhof am Abend gesperrt worden. Der Busverkehr laufe aber weitgehend wieder, sagte der Polizeisprecher.

