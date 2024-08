Moskau: Schwangere angeschossen, Baby überlebt mit Kugel im Bauch

Im Moskauer Regionalzentrum wurde einem neugeborenen Baby ein Projektil entfernt, das durch einen versehentlichen Schuss des Vaters in den Bauch der Mutter gelangt war. Mutter und Kind sind wohlauf.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Glück im Unglück: In Moskau wurde ein Baby mit Kugel im Bauch geboren.

Der Vater hatte versehentlich zuvor einen Schuss abgefeuert und damit die Mutter getroffen.

Mutter und Kind sind gesund, da keine lebenswichtigen Organe getroffen wurden.

In einem Moskauer Krankenhaus ereignete sich ein außergewöhnlicher Vorfall: Ein Baby wurde mit einem Projektil im Bauch geboren. Bei der Geburt entdeckten Ärzte auf Röntgenbildern das Projektil und entschieden sich, es erst nach der Geburt zu entfernen, um das Risiko für Mutter und Kind zu minimieren.

Anzeige

Anzeige

So kam es zu dem Unfall

Der Vater des Kindes soll mit einer Waffe hantiert haben. Dabei hätte sich aus Versehen ein Schuss gelöst. Das Projektil sei dann abgeprallt und habe die Mutter in den Bauch getroffen. Das berichtet die Nachrichtenseite "Unilad". Die Ärzte entdeckten das Projektil auf Röntgenbildern und stellten fest, dass es nur etwa einen Zentimeter lang und einen halben Zentimeter breit war.

Im Video oben sehen Sie die beeindruckenden Aufnahmen dieses medizinischen Wunders.

Glücklicherweise verlief die Geburt ohne Komplikationen und sowohl die Mutter als auch das Baby sind wohlauf. Es wurden keine lebenswichtigen Organe getroffen und die medizinischen Eingriffe waren erfolgreich.

Ein weiteres Wunder: Baby wächst im Darm auf

Es geschehen immer wieder Wunder. So hatte auch eine 37-jährige Frau Anfang dieses Jahres Glück im Unglück: Statt Krämpfe zu haben, entpuppten sich ihre Schmerzen als Schwangerschaft. Extremst selten, denn das Baby wuchs im Darm der Patientin heran und nicht im Uterus.

Wie es in der Studie im "New England Journal of Medicine" heißt, könne das Baby bei Überleben einen Geburtsfehler oder Hirnschäden erleiden. In diesem Fall handelt es sich allerdings um ein Wunder. Das Baby konnte in der 29. Woche zur Welt gebracht und nach drei Monaten zusammen mit seiner Mutter entlassen werden.

Hier lesen Sie mehr über die außergewöhnliche Geschichte.