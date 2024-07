Müder Donald: Video zeigt angeblich eingenickten Trump auf Parteitag

Direkt nach den Schüssen auf Donald Trump während einer Kundgebung startete der Parteitag der Republikaner in Milwaukee. Jetzt soll der US-Präsidentschaftskandidat dort während einer Rede eingeschlafen sein. Der angebliche Beweis: Ein Video, das viral ging.

Ist Donald Trump einfach noch müde und überfordert von dem Anschlag auf ihn? Oder ist er entsprechend seines Alters doch weniger belastbar als er zugeben will? Zumindest könnte Trump sich nun überlegen, ob er den amtierenden Präsidenten Joe Biden weiterhin "Sleepy Joe" nennt. Denn ein Video, das den Präsidentschaftskandidaten vermeintlich beim Nickerchen zeigt, macht längst die Runde in den sozialen Medien.

Video vom dösenden Trump verbreitet sich wie ein Lauffeuer

Wie unter anderem der "Spiegel" berichtet, könnte sich Donald Trump ein Schläfchen gegönnt haben. Und das während einer Rede auf dem Parteitag der Republikaner. Der angebliche Video-Beweis wurde in rasender Geschwindigkeit von mehreren Nutzer:innen auf dem Kurznachrichtendienst X gepostet und geteilt. Wohl mit besonderer Freude von Trump-Kritiker:innen, was in der Natur der Sache liegt. Allein eines der vielen Postings soll kurz nach Veröffentlichung schon auf sieben Millionen Aufrufe gekommen sein.

Ein Nickerchen in Ehren während einer Rede

Zu den süßen Träumen des Ex-Präsidenten soll es während der Rede von Harmeet K. Dhillon gekommen sein, einer Frau des Nationalen Komitees der Republikaner in Kalifornien, die regelmäßige bei Fox News zu Gast ist.

Doch ist alles wirklich so, wie es scheint? Die Schlaf-Szene jedenfalls stellt Jim La Porta, Produzent von CBS News, anders dar. Er soll auf X geschrieben haben, dass das Nickerchen nicht während Dhillons Rede, sondern im Anschluss während eines Gebets von Pastor James Roemke stattgefunden haben soll. Der besinnliche Moment führte dazu, dass die große Mehrheit des Publikums als auch Vizekandidat J.D. Vance die Augen geschlossen hatte.

Es soll sich aber herausgestellt haben, dass die viel diskutierten Bilder tatsächlich während der Rede Dhillons entstanden seien. Dennoch teilten laut "Spiegel" einige Nutzer Roemkes Gebetsvideo in irreführender Weise und behaupteten fälschlicherweise, dass Trump zum Zeitpunkt des Gebets schlief, indem sie andere Zuschauer:innen, deren Augen ebenfalls geschlossen waren, ausschnitten.

Trump bekommt Retourkutsche für "Sleepy Joe"

Jedenfalls erhält Trump auf seine vielen "Sleepy Joe"-Beleidigungen sozusagen die Retourkutsche. Der X-Nutzer Alex Cole hat sichtlich Freude daran, Trumps angebliche Traumphase gekonnt zu kommentieren: "Wenn Trump auf seinem eigenen Kongress nicht wach bleiben kann, wie soll er dann für Amerika wach bleiben? Ich denke, es ist an der Zeit, dass er zurücktritt und jemand viel Jüngeres, der kein verurteilter Verbrecher ist, seinen Platz einnimmt."

Dass Trump während seines Parteitages eingenickt sein soll, wäre aufgrund seiner 78 Jahre und der Vorkommnisse der letzten Tage nicht wirklich verwunderlich. Und es soll schon öfter vorgekommen sein. Mehrere Journalisten berichteten zum Beispiel, dass er während seines Schweigegeld-Prozesses in New York mehrmals eingeschlafen sein soll, worauf ihn Biden seinerseits als "Sleepy Don" bezeichnete. Natürlich bestritt Trump, dass er im Gerichtssaal eingeschlafen sei.

