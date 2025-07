Ehestreit in Hamburg endet in Todesdrama: Mann erschießt Frau und sich selbst

Die Polizei rückt zu einem größeren Einsatz in Hamburg aus. Im Stadtteil Farmsen-Berne finden sie zwei getötete Menschen. Es handelt sich um ein Ehepaar.

Ein Mann hat in Hamburg laut Polizei mutmaßlich erst seine Ehefrau und dann sich selbst erschossen. Am Mittag waren die Beamten in den Stadtteil Farmsen-Berne gerufen worden, wo sie die beiden Toten fanden.

Wie die Polizei mitteilte, soll das Paar zuvor gestritten haben. Die Frau sei auf ein Nachbargrundstück geflüchtet, wo sie jedoch von mehreren Schüssen getroffen worden und gestorben sei. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar.

Ehemann tot auf Terrasse - Waffe neben ihm

Der Tatverdächtige, ein Mann mit deutscher Nationalität, sei tot auf der Terrasse seines Grundstücks gefunden worden. Vermutlich habe er sich selbst erschossen. Die Waffe fanden die Beamten demnach bei dem Mann.

An dem Großeinsatz der Polizei waren den Angaben zufolge unter anderem rund 20 Streifenwagen, ein Hubschrauber und Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes beteiligt. Zeugen des tragischen Zwischenfalls wurden psychologisch betreut.