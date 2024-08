Musk unterstützt Trump: Drogeriekette Rossmann will keine Teslas mehr kaufen

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump bezeichnet den Klimawandel als Schwindel, Tesla-Chef Musk unterstützt ihn dennoch. Für die Drogeriekette Rossmann ist das Grund, in Zukunft auf E-Autos der Marke zu verzichten.

Das Wichtigste in Kürze Die Drogeriekette Rossmann wird in Zukunft keine Fahrzeuge der Marke Tesla mehr kaufen.

Sie begründet das mit der politischen Einstellung von Tesla-Chef Elon Musk.

Musk unterstützt im US-Wahlkampf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.

Für den Fuhrpark der Drogeriekette Rossmann werden in Zukunft keine neuen Fahrzeuge des E-Auto-Pioniers Tesla mehr angeschafft. Das kündigte das Unternehmen in einer Pressemitteilung an. Der Grund ist Tesla-Chef Elon Musk. Während viele sich ein E-Auto aus Gründen des Klimaschutzes zulegen, unterstützt Musk offen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump - und Trump bezeichnet den Klimawandel als Schwindel.

"Krasser Gegensatz zur Mission von Tesla"

2018 habe Musk auf der Plattform X (vormals Twitter) noch geschrieben, dass Tesla helfen wolle, die Risiken eines katastrophalen Klimawandels zu reduzieren, heißt es in der Rossmann-Mitteilung. "Elon Musk macht keinen Hehl daraus, Donald Trump zu unterstützen. Trump hat den Klimawandel wiederholt als Schwindel bezeichnet - diese Haltung steht in krassem Gegensatz zur Mission von Tesla, durch die Produktion von Elektroautos einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten", so Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung.

Tesla-Fahrzeuge, die schon angeschafft wurden, will Rossmann jedoch aus Gründen der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung weiter nutzen.

Multimilliardär Musk gehört zu den reichsten Menschen der Welt und hatte schon mehrfach seine Sympathie für Trump kundgetan. Nach dem Attentat auf Trump hatte Musk dann auf X geschrieben, er unterstütze Trump voll und ganz und wünsche ihm eine schnelle Genesung. Angeblich soll Musk die Wahlkampagne von Trump zudem mit Millionenbeträgen unterstützen. Einen Bericht des "Wall Street Journal" über finanzielle Zuwendungen für Trump in Höhe von 45 Millionen US-Dollar pro Monat dementierte Musk allerdings.

