"Mehr als dumm": Elon Musk dementiert - Keine große Spende an Trump

Eben noch hieß es, Elon Musk wolle den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu seinem Wahlkampf mit einer bombastischen Spende von monatlich 45 Millionen US-Dollar unterstützen. Jetzt soll alles nur ein "Fake-Artikel" gewesen sein.

Vor wenigen Tagen schrieb die Weltpresse, Musk wolle dem ehemaligen US-Präsidenten Trump mit einer millionenschweren monatlichen Apanage dabei helfen, wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Jetzt dementiert der Tesla-Chef den Bericht des "Wall Street Journals".

Im Video: Elon Musk spricht über Trans-Tochter - "Mein Sohn wurde vom Woke-Virus getötet"

Musk streitet seine Zahlungen zugunsten von Trumps Wahlkampf ab

"Ich habe nie gesagt, dass ich 45 Millionen Dollar an Trump spende", so Musk. Das sei "mehr als dumm" - mit diesen Worten beschwerte sich der Milliardär auf seiner Kurznachrichtenplattform X über die Berichte des "Wall Street Journals", er würde monatlich 45 Millionen US-Dollar an einen Fonds anweisen, der Trump bei der Präsidentschaftswahl unterstützen soll.

Angeblich sollten die Spenden an eine Gruppe mit dem Namen "America PAC" gehen, die sich um Wählerregistrierung, eine vorzeitige Stimmabgabe und die Briefwahl in sogenannten Swing States kümmern soll, wie das ZDF berichtet.

Schlupfloch ermöglicht Spenden über 3.300 Dollar

Eigentlich sind Wahlkampfspenden in den USA auf 3.300 Dollar pro Person begrenzt. Ein Schlupfloch ermöglicht es politischen Großspendern dennoch an Fonds zu spenden, die wiederum Kandidat:innen unterstützen.

Musk betont seine politische Unabhängigkeit, handelt aber anders

Auch wenn Musk immer wieder betont, er sei parteipolitisch unabhängig, äußert er sich doch regelmäßig zu derartigen Themen. Allzu oft nimmt er sogar deutlich die Seite von Trump ein.

So nannte er etwa den jüngsten Strafprozess gegen den Republikaner eine "Korruption des Gesetzes", wie "Standard" Musk zitiert. Außerdem hatte Musk erst kurz nach dem Anschlag auf den Ex-Präsidenten seine Unterstützung für Trump auf X verkündet: "Ich unterstütze Präsident Trump vollauf und hoffe, dass er sich schnell erholt".