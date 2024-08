Musk will in Trump-Regierung mitarbeiten

Im Gespräch zwischen Elon Musk und Donald Trump kam es auf X zunächst zu einer technischen Panne. Trump gab in dem Gespräch indirekt Joe Biden die Schuld an Russlands Angriff auf die Ukraine. Musk bot indessen an, in Trumps Regierung mitzuwirken, falls er wiedergewählt wird.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Technische Probleme verzögern Gespräch von Musk und Trump

Das groß angekündigte Live-Gespräch zwischen Tech-Milliardär Elon Musk und dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ist von technischen Problemen geplagt worden. Der Livestream auf Musks Online-Plattform X, ehemals Twitter, startete mit rund einer Dreiviertelstunde Verspätung. Zunächst war er immer wieder nicht erreichbar.

Musk behauptete auf X, die Plattform sei Ziel einer massiven DDOS-Attacke geworden. Bei solchen Angriffen werden Websites mit großen Mengen an Anfragen überschüttet, damit sie in die Knie gehen. Musk kündigte an, notfalls werde er mit Trump vor einer kleinen Anzahl Zuhörer live sprechen und dann eine Aufzeichnung veröffentlichen.

Viele wollten in den Livestream auf X rein - konnten aber nichts hören. (Archivbild) © Matt Rourke/Jos' Luis Villegas/AP/dpa

Elon Musk bietet sich für Trump-Regierung an

In dem Gespräch bot Elon Musk an, in Donald Trumps Regierung mitzuwirken, falls der ehemalige Präsident wiedergewählt wird: "Ich denke, es wäre großartig, eine Kommission für die Effizienz der Regierung zu haben", sagte Musk zu Trump in dem Gespräch, das auf X gestreamt wurde.

Er wäre "glücklich, wenn er bei einer solchen Kommission mitarbeiten" dürfe, so Musk weiter. Trump begrüßte dies und sagte, er würde es "lieben", wenn Musk daran beteiligt wäre. Der 78-Jährige merkte an, dass der Milliardär ein "großartiger Einsparer" sei, und verwies auf die Kostensenkungsmaßnahmen, die Musk in seinen Unternehmen ergriffen hat.

Im Video: Trump-Team behauptet: Wir wurden vom Iran gehackt

Anzeige

Anzeige

Trump warnt vor "nuklearer Erwärmung"

Trump warnte außerdem vor einer "nuklearen Erwärmung". Diese sei eine größere Gefahr als die Klimakrise. Zunächst war unklar, was er damit meinte. Später führte der Republikaner aus, dass Atomenergie gefährlich sei. Musk widersprach ihm und führte aus, dass es sich dabei um eine sichere Form der Energieproduktion handele. "Es ist nicht so beängstigend, wie manche Leute denken", sagte Musk.

Man sollte die Energieform dann vielleicht umbenennen, um Menschen die Angst zu nehmen, erwiderte Trump. Musk wiederum überraschte mit einer Aussage, dass die Klimakrise nicht so schlimm sei. "Ich glaube nicht, dass unser Haus in Flammen steht", sagte er, und verteidigte die Produktion von Öl und Gas. Ein Wechsel von diesen Rohstoffen sei nicht notwendig.

Trump macht Biden für russischen Angriffskrieg verantwortlich

In dem Gespräch gab Trump zudem indirekt US-Präsident Joe Biden die Schuld an Russlands Angriff auf die Ukraine. Wäre dieser nicht im Amt, wäre Russland nicht ins Nachbarland einmarschiert, so Trump im Livestream auf X. Er selbst habe sich mit Putin "sehr gut" verstanden und der Kremlchef habe ihn respektiert. Trump behauptete, er habe früher oft mit Putin gesprochen.

Wir haben über die Ukraine gesprochen. Sie war sein Augapfel. Aber ich habe ihm gesagt, dass er es nicht tun soll. Donald Trump mit Bezug auf den Angriffskrieg auf die Ukraine