Nach "Aktenzeichen XY"-Ausstrahlung: Polizei fasst mutmaßliche Tankstellen-Räuber

Rund anderthalb Jahre nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Nordhessen ist der Polizei ein Durchbruch gelungen. Ein Hinweis bei "Aktenzeichen XY ungelöst" führte zu zwei Jugendlichen – jetzt droht ihnen ein Prozess.

Das Wichtigste in Kürze Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Nordhessen hat die Polizei zwei Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt.

Ein entscheidender Hinweis kam nach der Ausstrahlung bei "Aktenzeichen XY".

Bei Durchsuchungen sicherten Ermittler:innen Beweismittel.

Ermittler:innen haben nach einem Hinweis aus der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" zwei mutmaßliche Täter eines schweren Raubüberfalls auf eine Tankstelle in Habichtswald-Ehlen identifiziert. Die heute 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen seien nach Durchsuchungen in Eisenach und im Landkreis Gütersloh festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium Kassel am Montag (26. Mai) mit.

Der bewaffnete Überfall auf die Tankstelle hatte sich im Dezember 2023 ereignet. Damals hatte einer der Täter den Kassierer mit einer Pistole bedroht, während der andere vor dem Eingang Schmiere stand. Die Täter flohen mit der Beute in einer Plastiktüte – der Kassierer blieb körperlich unversehrt.

Ermittler sichern Beweismittel

Der entscheidende Hinweis ging laut der Polizei nach der XY-Ausstrahlung Ende März ein. Ein Zeuge erkannte zwei junge Männer und meldete ein auffälliges Kleidungsstück, das einer der Täter beim Überfall getragen haben soll. Der Polizeimitteilung zufolge erhärteten weitere Ermittlungen den Verdacht gegen die damals 16-jährigen mutmaßlichen Täter.

Die Staatsanwaltschaft Kassel habe daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, die Anfang Mai in Zusammenarbeit mit der Polizei in Nordrhein-Westfalen und Thüringen vollstreckt worden seien.

Bei den Razzien fanden die Ermittler:innen Beweismittel, die nun ausgewertet würden. Da die rechtlichen Voraussetzungen für Untersuchungshaft nicht vorlägen, seien die beiden Beschuldigten nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. "Sie müssen sich nun wegen schweren Raubes verantworten", informierte die Polizei.