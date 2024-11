Brutal zusammengeschlagen: Vater mit Kleinkind in Neukölln überfallen

In Berlin-Neukölln ist es zu einer schrecklichen Gewalttat an einem 46-jährigen Mann im Beisein seines Kindes gekommen. Mehrere Männer schlugen den Vater und traten auf ihn ein.

Ein Mann, der mit seiner Freundin und seinem Kleinkind in Berlin-Neukölln unterwegs war, ist von mehreren Männern brutal angegriffen worden. Die Männer schlugen den 46-jährigen Vater am frühen Freitagabend im Beisein des 15 Monate alten Kindes nieder und traten auf ihn ein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Räuber hatten es nach ersten Erkenntnissen auf die Armbanduhr des Mannes abgesehen, als die Familie gerade aus dem U-Bahnhof Leinestraße kam.

Im Video: Scharfe Kritik an pro-palästinensischen Jubelszenen in Neukölln

Die Täter flüchteten aber ohne Beute. Etwas später konnte die Polizei in der Nähe einen 25 Jahre alten mutmaßlichen Täter fassen. Zeugenaussagen hatten die Polizisten auf die Spur des Mannes gebracht. Die Polizei stellte die Personalien des Verdächtigen fest und ließ ihn dann wieder gehen.