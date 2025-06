Nach Amoklauf in Graz: Motiv des mutmaßlichen Täters noch unklar

An einem Gymnasium in Graz fallen mehrere Schüsse, sofort rückt die Polizei aus. Vor Ort bietet sich ein schlimmes Bild - mehrere Menschen sind tot. In Österreich sitzt der Schock tief.

Trauer und Entsetzen in Österreich: An einer Schule in Graz kommt es zu einer schweren Tragödie - ein 21-Jähriger erschießt neun Menschen und sich selbst. Es gebe sechs weibliche und drei männliche Todesopfer, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wenige Stunden nach der Tat. Neben den Toten gibt es laut Karner zwölf Verletzte, manche davon schwer.

Gegen 10 Uhr seien die ersten Notrufe bei der Polizei eingegangen, es sei von Schüssen und Schreien berichtet worden. Der ehemalige Schüler des Gymnasiums soll nach Angaben der Behörden mit zwei Waffen auf Schüler:innen und Lehrkräfte geschossen haben. Er habe die Waffen legal besessen.

Zu dem Motiv des 21-jährigen Österreichers gab es zunächst keine Angaben. Man wisse, dass er die Schule nicht abgeschlossen habe. Über den Hintergrund könne aktuell jedoch nur spekuliert werden, sagte Karner. Die Ermittlungen würden auf Hochtouren laufen.

