Nach Ampel-Aus folgt Lobeshymne: Wissing preist Scholz' Führungsstil

Bruch der Koalition, Bruch mit der FDP, dafür aber Annäherung an den Kanzler: Während für viele seiner ehemaligen Parteifreunde Olaf Scholz ein rotes Tuch darstellt, hat Volker Wissing viel Lob für ihn übrig.

Das Wichtigste in Kürze Das Ampel-Aus beutete auch das Aus Volker Wissings bei der FDP.

Nach Wissings Entscheidung - im Gegensatz zu den übrigen FDP-Ministern - im Amt zu bleiben, wächst sein öffentlicher Zuspruch für Olaf Scholz.

So lobt der ehemaliger FDPler nun den Führungsstil des Kanzlers.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing sticht inmitten des Koalitionsbruchs mit ungewöhnlichen Entscheidungen heraus: Nicht nur blieb er nach der Entlassung von Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner durch Bundeskanzler Olaf Scholz - anders als die übrigen FDP-Minister - im Amt, er kehrte den Liberalen sogar gänzlich den Rücken.

Wissing: Scholz trifft Entscheidungen wohlüberlegt

Während er sich damit in FDP-Kreisen wohl keine Freunde gemacht hat, scheint Wissings Beziehung zum Kanzler besser als je zuvor. So lobte der Ex-FDPler jetzt Scholz‘ Führungsstil in einem Interview mit dem "Spiegel": "Olaf Scholz ist jemand, der klar reflektiert, scharf analysiert und Entscheidungen nicht emotional, sondern wohlüberlegt trifft, also komplexen Situationen guttut", so Wissing.

Der Minister betonte, dass Scholz sich nicht hinter seiner Vorgängerin Angela Merkel (CDU) verstecken müsse, da er das Land in einer schwierigen Zeit führe.

Auch zu dem Konflikt des Kanzlers mit Lindner äußerte sich Wissing: "Ich glaube, dass er selber sagen würde, man hätte früher härter agieren sollen." Der SPD-Politiker habe viel zugelassen, um den verschiedenen Koalitionspartnern Räume zu geben und sich "zurechtzuruckeln".

Im Amt bis zur Neuwahl: Für Wissing "Grundhaltung"

Seine Entscheidung, trotz des Bruchs der Ampel-Koalition bis zur geplanten Neuwahl im Amt bleiben zu wollen, erklärte der 54-Jährige wie folgt: "Ich bin jemand, der, wenn er etwas anfängt, es auch zu Ende bringen möchte. Das ist eine Grundhaltung."

Wissing hat nach dem Ampel-Aus auch das Justizressort übernommen, das zuvor sein ehemaliger Parteifreund Marco Buschmann führte.

