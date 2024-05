 Nach Angriff auf Giffey: Verdächtiger identifiziert

Nach dem Angriff auf die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey wird der mutmaßliche Täter identifiziert. Das sagt die Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft.

Wie die Deutsche-Presseagentur (dpa) mitteilte, sei der Angreifer von Franziska Giffey (SPD) identifiziert worden. Das sagte die Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch (8. Mai). Wie die "BILD" berichtet, handele es sich um einen 74-jährigen Mann, der bereits dem Staatsschutz bekannt sei. Bislang soll er aber vor allem Briefe an Politiker geschrieben und den Staat geleugnet haben.

Die ehemalige Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt wurde am Dienstagnachmittag (7. Mai) bei einem tätlichen Angriff im Berliner Stadtteil Rudow leicht verletzt.

Giffey war am Dienstagnachmittag (7. Mai) in einer Bibliothek im Stadtteil Rudow im Berliner Süden angegriffen worden. Sie habe mit der Leiterin der Bibliothek gesprochen. "Auf dieses Gespräch konzentriert habe ich plötzlich von hinten einen harten Schlag an Kopf und Nacken gespürt. Ein Mann hatte mich mit einem Beutel, gefüllt mit hartem Inhalt, attackiert."

Habe ich plötzlich von hinten einen harten Schlag an Kopf und Nacken gespürt. Franziska Giffey , SPD-Politikerin

Die Polizei hatte in der Nacht zu Mittwoch (8. Mai) mitgeteilt, Giffey habe sich "kurzzeitig zur ambulanten Behandlung der Kopf- sowie Nackenschmerzen in ein Krankenhaus begeben".