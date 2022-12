Nach bewaffnetem Einbruch bei seiner Familie: Sterling aus Katar abgereist

Raheem Sterling ist einer der Superstars im englischen Team. Gegen Senegal fehlte er. Der Grund: Ein Einbruch in sein Haus in London. Ob er zurückkehrt, ist ungewiss.

Das Wichtigste in Kürze England gewann im WM-Achtelfinale gegen den Senegal mit 3:0.

Raheem Sterling fehlte, weil er nach London geflogen war.

Denn: Bei ihm zu Hause wurde eingebrochen und er will für seine Familie da sein.

Bei Raheem Sterling wurde in seinem Haus in London eingebrochen. Der englische Flügelspieler war zu dieser Zeit in Katar bei der WM. Mutmaßlich bewaffnete Einbrecher haben sich Zugang zu seinem Eigenheim verschafft, wie die BBC berichtet. Sterling verließ deshalb den Wüstenstaat, um seiner Familie in London beizustehen.

Kapitän Kane: "Wir senden ihm unsere besten Wünsche"

England gewann im WM-Achtelfinale gegen den Senegal mit 3:0. Ein überzeugender Sieg. Raheem Sterling fehlte. Kurz vor dem Spiel gab der englische Verband bekannt, dass er aus familiären Gründen fehlt. Der Chelsea-Profi sei zu seiner Familie nach Großbritannien geflogen, hieß es.

Harry Kane, der Kapitän der Three Lions, äußerte sich nach dem Sieg gegen den Senegal wie folgt: "Ich bin sicher, Raheem wird mit dem Manager sprechen und die beste Entscheidung für ihn und seine Familie treffen. Das ist das Wichtigste. Wir senden ihm unsere besten Wünsche und hoffen, ihn so bald wie möglich zu sehen."

Rückkehr zum Team nicht klar

Trainer Gareth Southgate wolle Sterling "so viel Zeit wie nötig" einräumen, um sich um den Fall zu kümmern. Ob der Stürmer zur Mannschaft nach Katar zurückkehrt, sei bisher unklar, wie Southgate erklärte. "Ich weiß es wirklich nicht, weil es im Moment eine Situation ist, mit der er bei seiner Familie fertig werden muss. Ich will ihn damit nicht unter Druck setzen. Manchmal ist Fußball nicht das Wichtigste und die Familie muss an erster Stelle stehen."

Das nächste Spiel der Engländer findet am Samstag (10. Dezember) gegen Weltmeister Frankreich statt. Dann geht es um den Einzug ins WM-Halbfinale.

