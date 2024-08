Nach heftigen Zusammenstößen bei Protesten in Bangladesch haben Demonstrierende den Palast der Premierministerin gestürmt.

In Bangladesch kommt es derzeit zu heftigen Straßenschlachten. Regierungskritische Demonstranten haben am Montag (5. August) den Amtssitz der Ministerpräsidentin Hasina in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka gestürmt.

Regierungschefin soll geflohen sein

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie tausende Menschen in den Regierungspalast eindrangen. Laut Angaben aus ihrem Umfeld hatte die Regierungschefin das Gebäude zuvor verlassen. Es wird berichtet, dass Hasina zudem von ihrem Amt zurückgetreten ist und mittlerweile das Land verlassen hat.

Die autokratisch regierende Regierungschefin Sheikh Hasina soll unter anderem laut einem auf Kreise gestützten Bericht der Tageszeitung "Prothom Alo" mit einem Hubschrauber nach Indien geflohen sein.

Während einer Demonstration, bei der Premierministerin Hasina Wajed zum Rücktritt aufgefordert wird, brennt ein Bekleidungsgeschäft, das von Randalierern in Brand gesteckt worden sein soll. © Abu Sufian Jewel/ZUMA Press Wire/dpa

Das fordern die Demonstranten

Bei den seit Juli andauernden Protesten starben örtlichen Medienberichten zufolge etwa 300 Menschen. Neue offizielle Angaben der Behörden dazu gab es zunächst nicht. Die Demonstranten fordern Gerechtigkeit für die Opfer, die bei den jüngsten landesweiten Zusammenstößen getötet wurden, sowie den Rücktritt der Premierministerin.