Nach Bluttat von Southport: Erneute Proteste in Nordirland und England

Menschen nehmen an einer rechtsextremen Demonstration im Stadtzentrum Belfasts teil. Gleichzeitig fand eine antirassistische Gegenkundgebung unter dem Motto "Unity Over Division" statt. Die Polizei in Nordirland hat es zuletzt erneut mit Randalierern zu tun bekommen, die Ermittler sprachen von mehreren rassistisch motivierten Taten.

© Mark Marlow Media Assignments/PA Wire/dpa