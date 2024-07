Nach Messerattacke auf Volkshochschul-Dozent: Motiv weiter unklar

Nach der Messerattacke auf einen VHS-Lehrer ist das Motiv der Täter weiter unklar. Die Polizei geht davon aus, dass sich Angreifer und Opfer kannten. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um zwei syrische Brüder handeln.

Das Wichtigste in Kürze Nach der Messerattacke auf einen Volkshochschul-Lehre r am vergangenen Freitag (19. Juli) ist das Motiv der mutmaßlichen Täter weiter unklar.

Laut der Polizei sollen sich Täter und Opfer aber gekannt haben.

Kurz nach der Bluttat nahm die Polizei zwei dringend Tatverdächtige fest, wobei es sich um zwei Brüder aus Syrien handeln soll.

Das Motiv ist weiter unklar: Am vergangenen Freitag (19. Juli) wurde ein Volkshochschul-Dozent in Wedel bei Hamburg niedergestochen und dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde er auf dem Parkplatz der Schule niedergestochen. Zwei Verdächtige sind nach kurzer Fahndung festgenommen worden.

Hintergründe der Bluttat weiter unklar

Die beiden mutmaßlichen Täter befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Es handelt sich um zwei syrische Brüder, geboren 2002 und 2003, wie die Deutsche Presseagentur am Sonntag berichtet (21. Juli). Die Hintergründe ihres Angriffs auf den 67-jährigen Lehrer, ebenfalls mit Migrationshintergrund, sind jedoch weiter unklar.

Der Polizei zufolge sei es möglich, dass die Brüder Schüler des Dozenten gewesen waren, sich Täter und Opfer also kannten. Der Dozent konnte die potenziellen Angreifer nach dem Vorfall identifizieren, so ein Polizeisprecher. Wie das "Hamburger Abendblatts" berichtete, soll sich der Lehrer verletzt ins Gebäude gerettet haben, wo schließlich eine Verwaltungskraft reagierte und die Polizei verständigte.

Polizei geht von Tötungsvorsatz aus

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die mutmaßlichen Täter den Dozenten töten wollten. Er sei am Oberkörper mit mindestens einer Stichwaffe attackiert worden. Die Polizei konnte zunächst nicht sagen, ob ein Messer eingesetzt wurde. Nach dem Angriff schwebte der 67-jährige Lehrer in Lebensgefahr und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Bürgermeisterin ist schockiert

Wedels amtierende Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto (CDU) reagierte entsetzt auf die Attacke. "Ich bin vollkommen erschüttert, mir verschlägt es die Sprache", sagte sie "SHZ.de". Demnach hatte sie sich noch während des Polizei-Einsatzes an der Volkshochschule ein Bild von der Lage vor Ort gemacht.