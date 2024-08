Nach schwachem Start in die Woche: Dax stabilisiert sich

Nach einem starken Absturz in den letzten Tagen stabilisiert sich der Dax. Der deutsche Leitindex handelte moderat im Minus, lag aber deutlich über dem Tiefpunkt vom Vortag.

Nach einem Rückgang des Dax um fast 1.500 Punkte in nur drei Börsentagen ist der freie Fall zunächst beendet. Am frühen Dienstagnachmittag (6. August) lag der deutsche Leitindex moderat im Minus bei 17.330 Punkten. Er handelte damit aber deutlich über dem Tief vom Vortag, als er unter die Marke von 17.000 Zählern zu fallen drohte. Zu einer Gegenbewegung auf die jüngsten hohen Verluste reichte es am Dienstag also nicht.

Erholung an den internationalen Börsen

Der am Vortag noch um mehr als zwölf Prozent abgestürzte japanische Leitindex Nikkei-225 schloss am Dienstag (6. August) zehn Prozent im Plus. Auch in den USA zeichnet sich nach einem sehr schwachen Wochenauftakt nun Besserung ab. Sorgen über eine Rezession in den USA hatten die Weltbörsen seit Donnerstag (2. August) einknicken lassen.

Leichtes Minus

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Dienstag (8. August) um 0,3 Prozent auf 23.894 Punkte moderat nach. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich leicht im Minus. Angesichts der Kursverluste gerät die Saison der Quartalsbilanzen fast zur Nebensache. Als Dax-Schlusslicht fielen die stark schwankungsanfälligen Aktien von Zalando um 3,2 Prozent.

An die Spitze des MDax setzten sich die Papiere von Rational mit plus 5,5 Prozent. Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank attestierte dem Großküchenausrüster ein solides Umsatzwachstum im zweiten Quartal. Anteile von Carl Zeiss Meditec gewannen nach der Quartalsbilanz des Medizintechnikherstellers 3,2 Prozent, allerdings nach hohen Kursverlusten seit März.

Der Euro gab nach der Rally vom Vortag wieder nach und notierte zuletzt auf 1,0916 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag (5. August) auf 1,0966 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,12 Prozent am Montag auf 2,17 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,39 Prozent auf 126,76 Punkte. Der Bund-Future lag zuletzt unverändert bei 135,19 Zählern.