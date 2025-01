Nach "$TRUMP": Auch Melania Trump hat jetzt einen eigenen Krypto-Coin

"Meme Coins" sind so etwas wie digitale Gedenkmünzen, die auf einem Online-Phänomen basieren. Von Donald Trump gibt es jetzt den "$TRUMP"-Coin - und von der nächsten Präsidentengattin "$Melania".

Anzeige

Nach Donald Trump hat jetzt auch seine Frau Melania einen eigenen "Meme Coin" im Angebot. Die künftige Präsidentengattin stellte "$MELANIA" am Wochenende vor - und Fans trieben den Marktwert am Montagmorgen (20. Januar) auf gut zwei Milliarden Dollar hoch. Trump wird am Montag als US-Präsident vereidigt, und das Paar begann mit dem Projekt kurz davor.

Ebenso wie "$TRUMP" basiert der Coin technisch auf der Kryptowährungs-Plattform Solana und ist so etwas wie eine digitale Gedenkmünze, die gehandelt werden kann. Und genauso wie beim Coin des künftigen Präsidenten gibt es den Hinweis, dass "$MELANIA" nicht als Investitionsobjekt oder Wertpapier gedacht sei, sondern als Ausdruck der Unterstützung.

Den Marktwert des von Trump am Freitag (17. Januar) vorgestellten Coins steigerten seine Anhänger:innen bis auf knapp 15 Milliarden Dollar - am Montag rutschte er dann jedoch zwischenzeitlich unter die Marke von 11 Milliarden Dollar ab.

Anzeige

Anzeige

80 Prozent der "$TRUMP"-Coins werden bei zwei mit der Trump Organisation verbandelten Firmen liegen: CIC Digital und Fight Fight Fight.

Donald Trump hatte im Wahlkampf Unterstützung für Kryptowährungen versprochen. In den vergangenen Jahren hatte er unter anderem auch schon erfolgreich digitale Sammelkarten an seine Anhänger:innen verkauft.