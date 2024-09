Nach Verhaftung: NFL-Profi Tyreek Hill wieder frei

NFL-Profi Tyreek Hill ist wieder auf freiem Fuß. Er wurde wegen eines Verkehrsvorfalls kurzzeitig verhaftet. Zum Spiel gegen die Jacksonville Jaguars werde der Sportler erscheinen.

Wenige Stunden vor dem Saisonstart in der National Football League (NFL) hat Miamis Profi Tyreek Hill in seinem Team für einen Schreckmoment gesorgt. Die Polizei habe den 30 Jahre alten Wide Receiver kurzzeitig festgenommen, weil dieser in einen Verkehrsvorfall verwickelt gewesen sei, teilten die Miami Dolphins mit. Er werde für das Spiel gegen die Jacksonville Jaguars (Sonntag, 19.00 Uhr/MESZ) aber zur Verfügung stehen.

Auf einem Video, das auf der Plattform X veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie Hill mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegt, während ihn vier Beamte umringen, seine Hände auf den Rücken legen und ihm Handschellen anzulegen scheinen. Der Vorfall soll sich vor dem Hard Rock Stadium ereignet haben, der Heimspielstätte der Dolphins.

Hills Manager: "Völlig unnötig"

Hills Manager Drew Rosenhaus sagte bei ESPN über die kursierenden Bewegtbilder der Festnahme: "Das ist verrückt, ich habe so etwas noch nie gesehen." Für ihn sei das Vorgehen der Polizei "völlig unnötig". Das Wichtigste aber sei, "dass Tyreek ok ist, physisch und mental".

