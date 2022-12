Nach Zeitungsbericht: Pelé wendet sich an seine Fans

Alle sollten "ruhig und positiv" bleiben, meldet sich Pelé via Instagram und nimmt damit Bezug auf einen Zeitungsbericht. Die "Folha de S. Paulo" hatte geschrieben, die Fußball-Legende werde bald sterben, da die Chemotherapie keine Wirkung mehr zeige.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Am Wochenende schrieb eine brasilianische Zeitung vom baldigen Tod des Fußball-Stars Pelé.

Der 82-Jährige und seine Angehörigen wiesen den Bericht zurück.

Seit September 2021 wird Pelé wegen einer Krebserkrankung behandelt.

Es waren beunruhigende Nachrichten, die am Samstag (3. Dezember) von der brasilianischen Zeitung "Folha de S. Paulo" berichtet wurden. Pelé, Fußball-Legende und Idol vieler Spieler-Generationen, werde bald sterben, hieß es dort. Er erhalte nur noch palliative Maßnahmen, nach seiner Krebserkrankung spreche er nicht mehr auf die Chemotherapie an, so die Zeitung.

Familienangehörige Pelés widersprachen nun den Berichten energisch, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). "Er ist krank, er ist alt. Aber sobald es ihm besser geht, wird er wieder nach Hause gehen", so die Tochter des 82-Jährigen, Kely Nascimento, zum Sender TV Globo. Ihre Schwester Flavia Nascimento fügte hinzu: "Es ist sehr unfair, wenn Leute sagen, dass er am Ende seines Lebens ist, in palliativer Pflege. Leute, das stimmt nicht. Glaubt uns."

"Er wird sehen, wie Brasilien Weltmeister wird"

Der dreimalige Fußball-Weltmeister werde seit Dienstag (29. November) wegen einer Atemwegserkrankung im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion behandelt. Er befinde sich auch nicht auf der Intensivstation, sondern in einem normalen Krankenzimmer.

Auch Pelés Enkel meldete sich zu den Berichten zu Wort. Er habe am Telefon mit seinem Großvater über die ersten Spiele Brasiliens bei der WM in Katar gesprochen, so Arthur Arantes do Nascimento. So habe Pelé zuletzt den fehlenden Neymar vermisst und sei sehr gerührt von den Genesungswünschen aus aller Welt. Wann es seinem Großvater besser gehe, sei nur eine Frage der Zeit, so sagte Arthur Arantes do Nascimento. "Er wird sehen, wie Brasilien zum sechsten Mal Weltmeister wird."

Pelé fordert zu Besonnenheit auf

Nicht nur seine Angehörigen, auch Pelé selbst meldet sich nach den Zeitungsberichten. Via Instagram schrieb er seinen Fans: "Meine Freunde, ich möchte, dass alle ruhig und positiv bleiben. Ich bin stark, habe viel Hoffnung und verfolge meine Behandlung wie gewohnt. Ich möchte dem gesamten medizinischen und pflegerischen Team für die Betreuung danken, die ich erhalten habe." Er glaube fest an Gott und schöpfe Kraft aus den Genesungswünschen aus aller Welt. "Und schauen Sie Brasilien bei der Fußballweltmeisterschaft zu!"

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bei Pelé wurde im vergangenen September ein Tumor am Dickdarm entfernt. In einem Bulletin, dass das Fußball-Idol selbst veröffentlicht hatte, schrieb das Hospital Albert Einstein in São Paulo, der 82-Jährige sei zur erneuten Überprüfung seiner Chemotherapie aufgenommen worden. Es gehe außerdem um seine Einstellung auf die Krebs-Medikamente, erklärte seine Tochter Flavia Nascimento

Verwendete Dokumente: