Der Wanderungsüberschuss in Deutschland war mit 1,46 Mio. Menschen im vergangenen Jahr so hoch wie noch nie.

Der Wanderungsüberschuss betrug laut Statistischem Bundesamt 1,46 Millionen Menschen.

Vor allem kamen Menschen aus der Ukraine neu nach Deutschland.

Durch den russischen Angriff auf die Ukraine sind 2022 deutlich mehr Menschen nach Deutschland gekommen als das Land verließen. Seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950 mit rund 1,46 Millionen Menschen habe es noch nie eine höhere Nettozuwanderung registriert gegeben, teilte das Statistische Bundesamt am (27. Juni) mit.

Nettozuwanderung so hoch wie noch nie

Insgesamt sind rund 2,67 Millionen Zuzüge und 1,20 Millionen Fortzüge registriert worden, hieß es weiter. Im Vorjahr seien es rund 1,32 Millionen Zuzüge und 994.000 Fortzüge gewesen. Aus der Ukraine kamen vergangenes Jahr rund 1,1 Millionen Menschen nach Deutschland, 138.000 zogen den Angaben zufolge weg.

Deutliche Anstiege der Nettozuwanderung gab es laut Bundesamt auch aus Syrien, von wo 68.000 Menschen kamen sowie aus Afghanistan (55.000) und aus der Türkei (49.000). Die Zuwanderung aus der EU sei moderat angestiegen. Vor allem aus Rumänien, Polen und Bulgarien zog es Menschen nach Deutschland.

Vor allem Menschen aus der Ukraine

Menschen aus Deutschland wanderten am häufigsten in die Schweiz aus, darauf folgten Österreich und die USA. Innerhalb Deutschlands gewann Brandenburg den höchsten positiven Wanderungssaldo mit 14. 000 Menschen, darauf folgen Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Berlin und Baden-Württemberg verloren hingegen die meisten Einwohner:innen an andere Bundesländer.