Neue Achse der Bedrohung: Nordkorea, Russland, Iran und China verstärken militärische Bindungen

Russland, China, Iran und Nordkorea vertiefen ihre Zusammenarbeit. Die Gruppierung, bekannt als CRINK, symbolisiert eine neue Achse der Macht, die darauf abzielt, die westlich geprägte globale Ordnung herauszufordern.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Russland, China, Nordkorea und der Iran rücken militärisch und politisch enger zusammen.

Was sie alle vereint? Ihr Hass auf die US-geführte westliche Ordnung.

Nordkorea greift inzwischen sogar aktiv in den Ukraine-Krieg ein.

In einer Zeit globaler Unsicherheit und geopolitischer Spannungen verdichten sich die Anzeichen, dass eine neue Achse militärischer und politischer Allianzen zwischen China, Russland, Iran und Nordkorea (gemeinsam auch CRINK genannt) entsteht. Diese Länder, die oft im Widerspruch zu den Interessen des Westens stehen, scheinen ihre militärischen und strategischen Bindungen zu verstärken, was weltweit für Besorgnis sorgt.

Die jüngsten Berichte über die Entsendung tausender nordkoreanischer Soldaten nach Russland für militärische Ausbildungen haben international Alarm ausgelöst. Diese Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass Nordkorea bereit ist, Russland in seinem militärischen Konflikt in der Ukraine zu unterstützen. Diese militärische Kooperation ist besonders beunruhigend, da sie auf eine direktere Beteiligung Nordkoreas an globalen Konfliktherden hindeutet.

Iran unterstützt Russland mit Kampfdrohnen und Raketen

Parallel dazu hat der Iran seine militärische Unterstützung für Russland durch die Lieferung von Hunderten von Drohnen und kurzstreckigen ballistischen Raketen intensiviert. Diese Waffen haben eine signifikante Rolle in der russischen Kriegsführung in der Ukraine gespielt, was die militärische Zusammenarbeit zwischen diesen Nationen unterstreicht. Der Iran, der bereits tief in regionale Konflikte verstrickt ist und unter schweren westlichen Sanktionen leidet, scheint durch die Unterstützung Russlands eine Stärkung seiner eigenen Verteidigungsindustrie anzustreben.

Im Video: Keine Rückendeckung - Brics-Staaten verwehren Russland weitere Unterstützung

Anzeige

Anzeige

Feindseligkeit gegenüber dem Westen vereint

China spielt in diesem neuen geopolitischen Puzzle ebenfalls eine kritische Rolle. Obwohl offiziell neutral, hat China Russland mit wichtigen Gütern versorgt, die sowohl für zivile als auch militärische Zwecke verwendet werden können. Diese Unterstützung hat es Russland ermöglicht, trotz internationaler Sanktionen seine Kriegsanstrengungen fortzusetzen. Darüber hinaus hat China seine diplomatischen und militärischen Beziehungen zu Russland weiter ausgebaut, was seine Position als Gegengewicht zum westlichen Einfluss stärkt.

Die wachsende Kooperation zwischen diesen vier Ländern wird von vielen Beobachtern als eine "Achse wachsender bösartiger Partnerschaften" beschrieben, wie unter anderem CNN berichtet. Diese Allianz könnte eine erhebliche Verschiebung der globalen Machtverhältnisse bedeuten und stellt eine direkte Herausforderung für die USA und ihre Verbündeten dar. Die gemeinsame Feindseligkeit gegenüber dem Westen scheint der Haupttreiber dieser neuen geopolitischen Realität zu sein.

Die langfristigen Auswirkungen dieser verstärkten militärischen Bindungen sind noch nicht vollständig absehbar, aber die Richtung ist klar. Diese Länder nutzen ihre Allianzen, um ihre Positionen in einer sich schnell verändernden Weltordnung zu stärken, was zu einer neuen Ära der Unsicherheit und potenziellen Konflikte führt. Die internationale Gemeinschaft muss auf diese Entwicklungen reagieren, um die Stabilität und Sicherheit zu wahren, die durch diese neue Achse der Bedrohung herausgefordert wird.