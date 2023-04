Die Bahn fährt mit gutem Beispiel voraus: Kleine Gruppen zwischen drei und fünf Personen bekommen jetzt für kurze Zeit 20 Prozent Extra-Rabatt auf bereits reduzierte Tickets. Dann geht es schon ab 14,30 Euro pro Person nicht nur mit dem Bummelzug, sondern mit dem ICE in Höchstgeschwindigkeit quer durch Deutschland.

Bis 10. Juni 2023 kann jeder ab 15 Jahren in einer Gruppe ab drei bis fünf Personen günstig durch Deutschland fahren. Im ICE, IC und EC geht's dann schon ab 14,30 Euro pro Person in alle deutschen Himmelsrichtungen. Der "Friends-Rabatt" sorgt für eine extra Ersparnis von 20% auf den "(Super) Sparpreis Young“ oder "(Super) Sparpreis Senior" auf ausgewählten und innerdeutschen Verbindungen, so die "Deutsche Bahn".

Zum Minipreis durchs Land

Im Aktionszeitraum fährt zum Beispiel eine fünfköpfige Familie aus zwei Erwachsenen, eine:r Teenager:in ab 15 Jahren sowie zwei jüngeren Kindern im Idealfall für nur 42,90 Euro einfach. Bei Hin- und Rückfahrt sind das dann 85,80 Euro. Eine Stornierung ist beim "Super Sparpreis" (im Gegensatz zum normalen "Sparpreis“) nicht möglich. Zudem besteht eine Zugbindung, laut "Focus".

So kommt man an den "Friends-Rabatt": Den Spezialrabatt gibt es ausschließlich online auf der Website der Bahn oder in der DB Navigator App und ist nur innerhalb Deutschlands zu haben.