Neue Umfrage: AfD führt in Thüringen, knappes Rennen mit CDU in Sachsen

Vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen bahnt sich ein Politbeben an: Einer neuen Umfrage zufolge liegt die AfD in beiden Bundesländern vorn.

Anzeige

Die AfD ist laut einer von :newstime in Auftrag gegebenen Civey-Umfrage sowohl in Sachsen als auch in Thüringen aktuell die stärkste Kraft. Bei der Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Sachsen liegt die Partei mit 31 Prozent gleichauf mit der CDU und teilt sich mit ihr den ersten Platz. Vor der Landtagswahl in Thüringen liegt die AfD in dem Bundesland demnach sogar mit rund 29 Prozent deutlich vor der CDU, die mit 23 Prozent auf dem zweiten Platz landet.

Für die von :newstime in Auftrag gegebene repräsentative Online-Umfrage befragte Civey vom 15. bis zum 29. August rund 3.000 Sachsen und Sächsinnen und rund 2.500 Thüringer:innen ab 18 Jahren.

Spannendes Rennen in Sachsen

In Sachsen folgt der Umfrage zufolge das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit zwölf Prozent der AfD und CDU. Alle anderen Parteien müssen aber laut den Ergebnissen um den Einzug in den Landtag bangen: Grüne und SPD kommen auf jeweils sechs Prozent und würden es somit knapp in den Landtag in Dresden schaffen, die übrigen Parteien liegen unter der Fünf-Prozent-Hürde. Dabei kommt die Linkspartei auf vier Prozent, die Freien Wähler erreichen drei Prozent und die FDP lediglich zwei Prozent.

Im Video: Kretschmer sieht Sachsen vor "Schicksalswahl"

Anzeige

Anzeige

BSW auch in Thüringen stark

Auch in Thüringen liegt das BSW nach den Civey-Ergebnissen mit 17 Prozent hinter der AfD und CDU an dritter Stelle. Mit einem Plus von vier Prozent allein in den vergangenen beiden Wochen folgt die Linkspartei (14 Prozent).

Vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland stehen auch in Thüringen die Karten für die Ampel schlecht: Die SPD würde der Umfrage zufolge mit sieben Prozent den Einzug in den Landtag noch schaffen, die Grünen (vier Prozent) und die FDP (zwei Prozent) hingegen liegen aktuell unter der Fünf-Prozent-Hürde.